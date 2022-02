Grande Fratello Vip: Lulù seconda finalista, scelta tra Soleil e Katia

Sta per concludersi l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, in onda tutti i giovedì su Canale 5. Il reality show condotto quest’anno da Alfonso Signorini, ha già reso noti, nel corso della puntata di ieri, i primi due finalisti che si avvicineranno alla vittoria.

Il televoto di ieri sera infatti, che si è tenuto tra tra donne-Soleil, Katia e Lulù– ha decretato quest’ultima come seconda finalista della Casa. Soleil Sorge ha commentato quanto accaduto dicendo: “Pensavo di uscire nelle prime settimane del programma, ogni cosa da quel momento è stata una sorpresa. Spesso vengo giudicata in maniera opposta a quello che sono davvero”.

Anche Katia Ricciarelli ha detto la sua, dopo aver appreso di non essere stata scelta per la finale: “Io sono già arrivata alla finale, ho fatto un percorso straordinario, non chiedo di più. Largo ai giovani”.

Quanto alla quasi vincitrice Lulù ha ammesso di aver trovato un suo punto d’equilibrio all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La giovane infatti si è fatta conoscere per la sua bontà d’animo e la sua dolcezza, che hanno conquistato Manuel Bortuzzo, il giovane paraplegico ex concorrente del GF.

Anche Signorini voluto lodare la principessa per il suo comportamento dicendo: “Lulù non ha avuto paura ad intraprendere una storia con un ragazzo come Manuel pur consapevole delle problematiche che si porta dietro e solo per questa storia esemplare meriterebbe tantissimo”

Ultima news del programma riguarda Nathaly, Baru, Kabir e Basciano, i quali sono finiti in nomination.