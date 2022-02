Indisponibili Serie A: tutti gli infortunati della 26esima giornata

Ogni settimana su Zon.it la lista aggiornata di tutti gli indisponibili delle 20 squadre di Serie A. Verranno riportati tutti gli infortunati di ogni team, così da avere un quadro completo facendo anche il punto su diffidati e squalificati. Segui la lista se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata al Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore.

Di seguito l’elenco completo degli indisponibili per la prossima giornata di Serie A.

ATALANTA

ILICIC: noie fisiche, assente contro la Fiorentina

MURIEL: fastidio al flessore, da valutare per la sfida con la Fiorentina

ZAPATA D.: infortunio all’adduttore con interessamento del tendine. Probabile rientro per fine aprile

PALOMINO: problema muscolare, da valutare per la sfida con la Fiorentina

MIRANCHUK: lesione muscolare al bicipite femorale, recuperabile per la seconda metà di febbraio

BOLOGNA

KINGSLEY: frattura al perone sinistro, rientro per fine febbraio

DOMINGUEZ: problema alla spalla, rientro per maggio

SANTANDER: frattura allo zigomo, rientro per fine marzo

CAGLIARI

ROG: rottura del legamento crociato anteriore al ginocchio destro, rientro per inizio aprile

STROOTMAN: fastidio al ginocchio. Probabile rientro per fine febbraio

CETER: fastidio al ginocchio sinistro, assente contro il Napoli

LOVATO: risentimento muscolare al flessore, da valutare per il Napoli

WALUKIEWICZ: problema all’anca sinistra, assente contro Napoli

NANDEZ: contusione alla gamba destra, da valutare per il Napoli

EMPOLI

HAAS: lesione al legamento crociato del ginocchio destro, campionato finito

MARCHIZZA: lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro, campionato finito

FIORENTINA

La Viola non ha giocatori indisponibili causa infortunio per la prossima giornata di Serie A

GENOA

BANI: distrazione della muscolatura flessoria della coscia sinistra, da valutare per la sfida contro il Venezia

INTER

GOSENS: problema muscolare, rientro per fine febbraio

CORREA: distrazione ai flessori della coscia sinistra. Probabile rientro per la seconda metà febbraio

JUVENTUS

CHIELLINI: lesione di basso grado al polpaccio sinistro. Probabile rientro per la 27a giornata

BERNARDESCHI: affaticamento muscolare, assente contro il Torino

CHIESA: lesione del legamento crociato anteriore, stagione finita

BONUCCI: affaticamento muscolare al polpaccio, assente contro il Torino

LAZIO

ACERBI: lesione di secondo grado alla coscia sinistra, assente per la sfida contro l’Udinese

LAZZARI: lesione muscolare di secondo grado al flessore, rientro per fine marzo

MILAN

IBRAHIMOVIC: fastidio al tendine d’Achille, da valutare per la sfida con la Salernitana

KJAER: infortunio al ginocchio sinistro, stagione finita

NAPOLI

TUANZEBE: noie muscolari, da valutare per la sfida con il Cagliari

LOBOTKA: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Probabile rientro per inizio marzo

LOZANO: lussazione della spalla destra, recuperabile per fine marzo

ZAMBO ANGUISSA: risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra, da valutare per la sfida con il Cagliari

ROMA

EL SHAARAWY: fastidio al polpaccio sinistro, assente contro il Verona

IBANEZ: distrazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro, rientro per metà marzo

SHOMURODOV: problema fisico, assente col Verona

SPINAZZOLA: rottura del tendine d’Achille, rientro per fine marzo

MKHITARYAN: problema fisico, assente col Verona

SALERNITANA

COULIBALY M.: lieve lesione muscolare al retto femorale destro, assente per il Milan

SCHIAVONE: problema muscolare, rientro per inizio marzo

RUGGERI: noie muscolari, da valutare per la sfida con il Milan

VERDI: affaticamento muscolare, da valutare per la sfida con il Milan

SAMPDORIA

ASKILDSEN: fastidio alla zona posteriore della ginocchio sinistro, assente per la sfida con l’Empoli

DAMSGAARD: problema muscolare alla coscia. Probabile rientro per fine marzo

GABBIADINI: lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, stagione finita

SASSUOLO

TOLJAN: problema fisico, da valutare per Milano

DJURICIC: risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra, out per l’Inter

OBIANG: broncopolmonite, OUT contro Inter

SPEZIA

SHER: noie fisiche, rientro fine febbraio

BASTONI S.: lesione muscolare coscia sinistra, recuperabile per la 27a giornata

LEO’ SENA: problema fisico, out contro Bologna

TORINO

FARES: rottura del legamento crociato, stagione finita

PRAET: infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro, stagione finita

UDINESE

NUYTINCK: fastidio ginocchio, out per la Lazio

VENEZIA

LEZZERINI: lesione completa del tendine del retto femorale destro, out contro Genoa

MATEJU: contagiato da coronavirus, da valutare

KIYINE: problema muscolare, da valutare per il Genoa

VERONA

PANDUR: rottura del tendine del muscolo sovraspinoso della spalla destra, out per Roma

DAWIDOWICZ: rottura legamento crociato, rientro per fine aprile

MIGUEL VELOSO: lesione di primo grado al soleo del polpaccio sinistro, rientro metà marzo