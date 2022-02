C’è posta per te: i super ospiti di domani sera

Quinto appuntamento di C’è Posta per te in arrivo domani, alle 21.20 su Canale 5. Vediamo chi saranno gli ospiti d’onore del people show condotto da Maria De Filippi che da anni, ormai, riscuote enorme successo. Varie e commoventi le storie che Queen Mary tratterà in studio, insieme ai protagonisti di tali vicende. Ma, oltre ai comuni mortali che si succederanno ai due lati della famigerata e gigantesca busta, ci saranno anche (come sempre) degli ospiti di eccezione.

Secondo le prime indiscrezioni trapelate dalle pagine social del programma, sarà il duo Pio e Amadeo ad accompagnare la serata ed i protagonisti delle storie.