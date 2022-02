Serie A, le quote: come sbancare alla 26^ giornata

Ci siamo. Finalmente torna la Serie A e con lei tornano anche le quote più ricche. Per la quinta giornata di campionato il palinsesto è decisamente invitante, e le schedine preparate sono davvero un must. Le squadre potrebbero facilmente approfittare dei passi falsi delle avversarie, quindi occhio alle sorprese. Il nostro consiglio è sempre quello di giocare solo e soltanto ciò che possiamo permetterci di perdere. Ovviamente i risultati non sono certi, ma frutto di uno studio attento e calcolato.

Lo studio della Serie A

Schedina x2

La schedina che ci porta a raddoppiare la posta in gioco è la seguente:

Schedina x5

Una ghiottissima quota x5 in Serie A deriva da uno studio a dir poco elaborato. Per questa giornata di campionato abbiamo pensato a questa combinazione di risultati:

Venezia-Genoa : GG (1.72)

: GG (1.72) Udinese-Lazio : x2 (1.34)

: x2 (1.34) Sampdoria-Empoli: 1 (2.20)

Schedina quota x10

La bomba della giornata di Serie A è una ricchissima quota 10.

Inter-Sassuolo : x2 (3.55)

: x2 (3.55) Udinese-Lazio: 2+Over1.5 (2.70)

Serie A: come gestire il budget

Consigliamo di gestire il budget nel seguente modo: il 20% andrà puntato sulla schedina x10, il 30% consigliamo di puntarlo sulla schedina x5 e il 50% consigliamo di metterlo sulla x2. In questo modo si riuscirà, anche indovinando una sola delle schedine giocate, ad andare in positivo nel computo totale del budget. L’auspicio è ovviamente quello di indovinarle tutte!