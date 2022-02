Napoli: due titolari infortunati. Le condizioni

Decisamente una brutta tegola per il Napoli. Durante la gara con l’Inter (pareggiata con rammarico) due calciatori decisamente importanti per lo scacchiere tattico di mister Spalletti sono stati costretti a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Politano e Lobotka, infatti, autori di una buona prestazione fino alla loro uscita di scena, resteranno fuori dal campo per un bel po’.

Il comunicato del club

“Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo”.

Napoli, le condizioni di Politano

Per l’esterno romano classe 93 gli esami strumentali svolti in mattinata hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore, sostituito da Elmas durante la gara contro i nerazzurri, resterà fuori dai giochi per un tempo ancora non precisato, ma sicuramente Spalletti dovrà rinunciargli per la gara con il Barcellona di questo giovedì. È decisamente un brutto colpo per gli schemi del Napoli, vista anche l’indisponibilità di Lozano a causa di un infortunio in nazionale.

Loobotka out, pronto Anguissa

Per Stanislav Lobotka gli esami hanno riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Sicuramente il centrocampista resterà ai box per diverse settimane e, visti gli impegni ravvicinati del Napoli nel prossimo periodo, non può che essere un problema grande. Per sostituirlo è già pronto Anguissa, tornato carico dalla Coppa d’Africa e pronto a riprendersi il centrocampo azzurro.