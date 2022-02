Ivan Reitman è morto: aveva 75 anni

Tra gli anni Ottanta e Novanta aveva portato al successo la saga dei Ghostbusters, della quale Ivan Reitman aveva recentemente lasciato il testimone a suo figlio Jason

All’età di 75 anni è morto lo scorso 12 Febbraio, ma la notizia è stata diramata solo oggi, il regista e produttore cinematografico Ivan Reitman, noto soprattutto per aver portato al successo, tra gli anni Ottanta e Novanta la saga dei Ghostbusters.

Tra gli altri titoli che ha diretto ricordiamo anche: “Un Poliziotto alle Elementari”, “Dave – Presidente per un giorno”, “Junior”, “I Gemelli, due padri di troppo” e “Sei Giorni e Sette Notti”.

Reitman, come detto, negli ultimi anni si è impegnato anche come produttore. Tra i suoi ultimi investimenti ricordiamo almeno Space Jam – New Legends e Ghostbusters: Legacy che vedeva in cabina di regia, proprio come fosse un lascito, un passaggio di testimone quando non vera e propria eredità spirituale e creativa, il figlio Jason.

Tra i protagonisti della pellicola figura il giovanissimo e promettente Finn Wolfhard, balzato agli onori della settima arte grazie al successo internazionale della serie Netflix di genere science-fiction Stranger Things, diretta dai fratelli Matt e Ross Duffer e di cui prossimamente è atteso il rilascio on demand della quarta stagione.