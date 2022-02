Grande Fratello Vip : i concorrenti hanno ricevuto la terza dose

Tra riso e ironia, si può affermare con sicurezza che nessuno sembra essere al riparo dal contagio dal Covid come i partecipanti del Grande Fratello Vip. Ognuno dei concorrenti, prima di entrare nella Casa più famosa d’Italia targata Mediaset, è stato costretto ad una ferrea quarantena, per scongiurare ogni possibilità di contagio. Una volta entrati, il rischio di contrarre il Coronavirus si era praticamente ridotto al minimo.

Adesso i partecipanti del Grande Fratello Vip hanno anche ricevuto (o sono in procinto di ricevere) la terza dose. In teoria, non era previsto che la notizia trapelasse così in fretta. Tuttavia, Manila Nazzaro si è lasciata sfuggire questa informazione, parlando con gli altri inquilini del grande Fratello Vip lamentandosi proprio degli effetti della terza dose.

La Nazzaro parlando con Miriana Trevisan, ha infatti raccontato: “Ad Alessandro hanno chiesto ‘che patologie ha?’. Lui mi fa ‘Mani gli dici tu le patologie di cui soffro?’. Io ho risposto ‘guardi, varie e multiple’. No, quanto ci siamo divertiti oggi non potete capire. Come mi sento adesso? Ora molto bene, un po’ la testa pesante, ma per il resto tutto bene. Tu Miri hai dato l’ok per farlo? Ah, tu l’hai fatto a settembre l’ultima? Può darsi che non rientri allora, perché devono essere passati circa sei mesi, quindi te lo diranno”.

D’altro canto, Miriana Trevisan ha commentato: “Io l’ho fatto poco prima di entrare. Mi pare fosse l’otto settembre, la seconda. Adesso ho parlato con loro (riferendosi alla redazione del Grande Fratello Vip) e vediamo. Ah, devono passare sei mesi? Allora mi diranno loro qualcosa, perché adesso sono cinque”.