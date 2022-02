Gli ospiti della prima puntata di “Affari Tuoi – Formato Famiglia”

Come funziona “Affari Tuoi – Formato Famiglia”, la nuova versione del gioco coi pacchi condotta da Amadeus con la partecipazione di Giovanna Civitillo

Dopo un Festival di Sanremo 2022, Amadeus torna protagonista nella prima serata del sabato di Rai Uno con “Affari Tuoi – Formato Famiglia”, la nuova versione del celebre gioco dei pacchi tenuto a battesimo da Paolo Bonolis nel 2003, in partenza sabato 19 Febbraio alle 20.40.

In ogni puntata ci saranno due partite, la prima sarà giocata da una persona comune: i pacchisti saranno familiari e amici del concorrente e tra di loro ci sarà anche un Vip; questa settimana sarà la volta del cantautore napoletano Gigi D’Alessio.

La seconda partita sarà invece giocata da un personaggio noto, nella prima puntata l’ex calciatore Antonio Cassano: anche in questo caso i pacchisti sono stati individuati tra suoi familiari ed amici ma il montepremi che eventualmente riuscirà ad accaparrarsi, andrà in beneficenza, proprio come attualmente accade ai Soliti Ignoti, programma di access prime-time condotto con crescente successo sempre da Amadeus e sempre su Raiuno.

Per tenere fede al titolo e al nuovo format della trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, Amadeus ha voluto con sè ad “Affari Tuoi – Formato Famiglia” la moglie Giovanna Civitillo. A lei il compito di addentrarsi, con la simpatia e la verve che la contraddistinguono, nelle dinamiche familiari e affettive tra il concorrente e i pacchisti.