Gigi D’Alessio diventa papà: è nato Francesco

Fiocco celeste in casa D’Alessio: Gigi è diventato papà per la quinta volta. Tanta è la gioia di papà e mamma, Denise Esposito, per la nascita del piccolo: “Francesco, benvenuto alla vita“, si legge nel post di Gigi D’Alessio. Francesco è nato questo pomeriggio alle 15,14, presso la Clinica Ruesch di Napoli.

Qualche mese fa il cantautore napoletano si era aperto sulla sua relazione con la giovane avvocata napoletana e Novella 2000 aveva raccontato: «Sto benissimo; divento papà a gennaio del mio quinto figlio e ho accanto una ragazza dolcissima. La mia vita con lei a Roma è molto felice».

Denise ha 29 anni e i due stanno insieme dalla scorsa primavera. «Sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire», aveva detto il cantante. «Lei è molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto», ha aggiunto.

Si tratta del quinto figlio per il cantante. Dal matrimonio con Carmela Barbato, durato dal 1986 al 2006, sono nati Claudio, nel 1986, Ilaria (1992) e Luca (2003). Dalla relazione con Anna Tatangelo è nato nel 2010 Andrea.