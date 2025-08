di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 1° Agosto 2025

Xander è tornato a trovare Finn e insiste sulla pericolosità di Thomas. Xander è più che sicuro che sia stato proprio lui a provocare intenzionalmente la morte di Emma. Finn gli chiede ulteriori spiegazioni, poichè non era della famiglia all’epoca e non vuole dare giudizi affrettati. Xander gli racconta di quella notte, di aver in seguito analizzato i filmati delle telecamere di sicurezza della Forrester vedendo Thomas partire con la sua auto dietro a quella di Emma che stava andando da Hope per dirle che sua figlia era viva e che era stata data in adozione con l’inganno a Steffy. Xander aveva inoltre controllato i dati del computer di bordo dell’auto di Thomas che confermavano la sua presenza sul luogo dell’incidente e quindi che l’inseguimento feroce aveva inequivocabilmente fatto uscire fuori strada Emma che aveva perso la vita.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione