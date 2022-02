Zeudi Di Palma: ecco chi è la vincitrice di Miss Italia

E’ campana la nuova vincitrice di Miss Italia 2021. Il suo nome è Zeudi Di Palma ed ha solamente 20 anni. Nata a Napoli, nel quartiere Scampia; di lavoro fa la modella ma studia Sociologia all’università del capoluogo campano, oltre ad essere una grande appassionata di calcio.

Nella finale di Miss Italia, Zeudi Di Palma ha superato Gabriella Bagnasco, proveniente dalla Basilicata e Lorena Tonacci, anche lei proveniente dalla Campania.

Tuttavia, la serata della premiazione ha riservato ben più di una sorpresa. Infatti, all’inizio, a causa di un errore della giuria, erano stati calcolati male i dati delle votazioni. Motivo per cui, era risultato che la prima eliminata di Miss Italia fosse proprio Zeudi Di Palma quando invece doveva essere la Tonacci. Fortunatamente, non c’è voluto molto prima che la giuria si accorgesse dell’equivoco e rimediasse allo sbaglio compiuto.

Non appena è stata acclamata la sua vittoria, la Di Palma ci ha tenuto a dedicare il premio a sua madre. La neo- vincitrice ha affermato: “Quando sono stata eliminata ho avuto un attimo di esitazione. Per me è una vittoria inaspettata e davvero bella. Miss Italia è una famiglia ed è un percorso che auguro ad ogni ragazza, al di là della vittoria. Le ragazze sono state stupende e con alcune di loro è nata una bellissima amicizia che intendo coltivare e conservare“.

Poco tempo dopo, si è espresso anche Gaetano Manfredi, il sindaco di Napoli, il quale ha dichiarato: “Congratulazioni a Zeudi Di Palma, vincitrice di Miss Italia 2021, orgoglio di Scampia e di tutta Napoli. Ti aspettiamo a Palazzo San Giacomo”.

Allo stesso tempo, non sono mancate nemmeno le congratulazioni da parte di Nicola Nardella, presidente dell’ottava municipalità di Napoli ( le zone di Marianella Chiaiano, Piscinola e Scampia, la zona in cui e cresciuta Zeudi): “E’ una vittoria che rovescia gli stereotipi e l’ordine del discorso. Di Zeudi Di Palma possiamo essere orgogliosi del nostro essere di Scampia, di Piscinola di Chiaiano o Marianella. Scampia è rappresentata da una ragazza bella, intelligente ed attenta al sociale, al suo territorio. Proviamo finalmente a dare spazio a quel racconto positivo che troppo spesso ha ceduto il passo a narrazioni tossiche“