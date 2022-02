Storia del gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo ha affascinato gli uomini fin dall’antichità. Nel Mahabharata (opera indù che risale a più di 2000 anni fa) troviamo la storia di un giocatore di dadi che, consumato dalla passione del gioco, finisce per giocare sè stesso

Molto presto, le diverse comunità religiose e politici si sono scontrati contro i giochi. In Grecia e nell’Impero Romano i giochi di dadi sono vietati. Anche ebrei, musulmani e cristiani hanno vietato il gioco d’azzardo. Nell’813 il Concilio di Magonza decise di punire i cristiani che giocavano d’azzardo. I sovrani francesi, inasprirono la repressione contro queste pratiche, tollerando il gioco d’azzardo a corte.

Il gioco d’azzardo oggi

I giochi da casinò hanno tutti regole specifiche. Conoscerli bene significa darsi più possibilità di poter vincere. Se sei un principiante, ti consigliamo il libro Casino for Dummies . Questo libro è il più completo, ci sono tutti i giochi e oltre a suggerimenti e trucchi per professionisti. Presentato su Amazon.fr, questo libro è un bestseller nel campo del gioco d’azzardo. I libri sul gioco d’azzardo specializzati sono relativamente rari e vale la pena leggere solo pochi titoli. Se invece cerchi siti affidabili li trovi su casinononaams.org dove oltre ad una lista di siti affidabili, troverai guide e suggerimenti per principianti ed esperti.

Ci sono un numero significativo di guide dedicate ai casinò online. Nel complesso queste guide sono valide. Avendo ogni paese le sue regole, dovresti (sempre) dirigere la tua ricerca in base al tuo luogo di residenza. Spesso viene fatto un parallelo tra le scommesse online e i casinò virtuali. In realtà, queste due aree sono collegate. I loro punti in comune sono: Giochi a pagamento con possibilità di guadagnare denaro. Piattaforme realizzate dagli stessi operatori. Sono spesso disciplinati allo stesso modo. In genere i paesi impongono le stesse regole sui siti di gioco d’azzardo. È il caso, ad esempio, di Belgio, Spagna e Italia.

Opinioni e consigli seri

Giocare in un casinò locale o su Internet dovrebbe essere considerato lo stesso. Per fare ciò, se desideri giocare online, il casinò virtuale che ti interessa deve essere registrato nel tuo paese di residenza. Queste informazioni possono essere trovate su tutti i casinò online (nelle pagine Informazioni e Note legali). E per sicurezza dovresti anche consultare i siti ufficiali delle Gambling Commissions del tuo paese. Questi siti elencano gli URL (nomi di dominio) dei casinò online che detengono licenze operative. Effettuando ricerche su Internet, qualsiasi utente potrebbe essere sorpreso di vedere un numero spropositato di offerte provenienti da tutte le direzioni.

Non è affatto facile fidarsi di un casino online a prima vista. Prima di registrarsi a un casinò online, è importante informarsi sulla sua legittimità. In effetti, non tutti i casinò online sono necessariamente legali. Recensioni negative e commenti spiacevoli vengono spesso pubblicati su guide e forum a riguardo. Sfortunatamente, ci sono casinò online che sono vere e proprie truffe. In generale, questi casinò mafiosi si trovano in paradisi fiscali e legali (spesso in America Latina). La cosa migliore da fare come giocatore per evitare di essere imbrogliato è scoprire l’onestà di un casinò online prima di scommettere soldi lì.