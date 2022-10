Estrazione Eurojackpot Venerdì 28 Ottobre 2022: i numeri di oggi

La redazione di Zon.it vi aggiorna in tempo reale sui numeri delle estrazioni dell’Eurojackpot. A partire dalle ore 20 scopri con noi i numeri della lotteria e controlla se hai vinto. Analizziamo oggi i numeri dell’estrazione di Venerdì 28 Ottobre 2022.

Estrazione Eurojackpot del 28 Ottobre 2022

Combinazione Vincente: 4 5 21 30 43

Euronumeri: 5 11

Montepremi giornaliero: 104.000.000 euro

Come si gioca

Eurojackpot è il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario. Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia: 18 i Paesi per conquistare un grande Jackpot in palio ogni venerdì. Giocare è semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2€. Eurojackpot ti premia con ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot milionario europeo. Puoi giocare in ricevitoria e online. Eurojackpot è sempre milionario. Anche quando viene vinto, infatti, il jackpot riparte sempre da 10 MILIONI € e cresce sempre più velocemente ad ogni concorso.

Statistiche Estrazioni Eurojackpot

Il numero 49 risulta essere il più frequente dell’Estrazione Eurojackpot con 72 occorrenze. Il 48 è il numero che ha accumulato il ritardo maggiore, assente da ben 42 turni mancati. Segue nella classifica dei ritardatari il numero 27 con 45 estrazioni mancate. La coppia di numeri più frequente è formata da 2 e 45 con 12 occorrenze.