Via mascherine, obbligo vaccinale e multe ai no vax

Con il Governo di Giorgia Meloni alcune misure come l’obbligo vaccinale, l’uso delle mascherine e le multe ai no vax verranno abolite. Il nuovo governo si appresta ad eliminare le regole dell’emergenza ed anche a rinunciare all’incasso di circa un milione e 800 mila euro per gli over 50 che hanno evaso l’obbligo vaccinale entro il 15 giugno. Tutto ciò sarà inserito all’interno del nuovo Decreto Aiuti.

Dal primo novembre decadrà l’obbligo dell’uso delle mascherine nei restanti luoghi dove esso era ancora vigente. Tra questi RSA, ospedali, oltre ad ambulatori e centri diagnostici. Inoltre l’obbligo vaccinale per i sanitari in vigore fino al 31 dicembre non verrà più rinnovato.

Il 4 novembre invece ci si riunirà per decidere sull’obbligo delle mascherine sui luoghi di lavoro per chi non rispetta la distanza interpersonale. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci sostiene che oggi la malattia, essendo molto diversa rispetto a prima, si procederà ad una maggiore liberalizzazione della misure prese.

Nella maggioranza inoltre è noto che ci siano anche alcuni esponenti che spingono per l’abolizione immediata dell’obbligo vaccinale. Gli ordini e le Asl sono al momento bloccati nella procedura di identificazione e sanzione di chi non si vaccina. L’abolizione dell’obbligo vaccinale consentirebbe ai medici sospesi e sanzionati di rientrare al lavoro.

Per il Green Pass per il quale vige ancora l’obbligo di presentarlo nelle strutture sanitarie, non si è ancora deciso nulla, ma quest’ultimo ormai no viene più richiesto da nessuno.