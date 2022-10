Oroscopo Branko Sabato 29 Ottobre 2022: Sagittario nervoso

La giornata di oggi parte in maniera positiva, avete tante cose da fare ma alla fine i frutti del vostro impegno non tarderanno ad arrivare.

Cielo interessante per chi desidera mettere le mani in pasta all’interno di una nuovo progetto.

Per voi si prospettano delle stelle interessanti per l’amore. Se di recente avete conosciuto una persona carina non fatevela scappare.

Vergine

Potrebbero esserci dei rallentamenti per cui non arrabbiatevi se le cose non vanno esattamente come volete.