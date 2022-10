Brasile, Bolsonaro in difficoltà contro Lula nei sondaggi

Il presidente in carica del Brasile, Jair Bolsonaro, è dietro Lula nei sondaggi. Il primo ministro se la prende con i sondaggi

Mancano solo ventiquattro ore, ma il clima è in fermento continuo. Le elezioni presidenziali in Brasile sono alle porte, e il dibattito si fa sempre più rovente. Il candidato della sinistra, Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva, continua a essere favorito sul presidente uscente, Jair Bolsonaro. I sondaggi realizzati nel Paese da diverse società di ricerca mostrano un vantaggio tra lo 0,4 e l’8 per cento dell’ex sindacalista sull’ex capitano dell’esercito.

La strategia comunicativa di Bolsonaro, però, potrebbe aver manomesso in modo sorprendente le ricerche sui risultati. Lo scarto nelle urne si è ridotto a 5 punti. Conosciuto l’esito dello scrutinio, lo stesso Bolsonaro ha detto di aver “sconfitto le bugie sui sondaggi“. Il ministro delle Comunicazioni, Fabio Faria, ha detto, in un video su Twitter: “Non permetteremo agli istituti di fare questo disservizio. Chiedo a tutti coloro che sostengono il presidente di non rispondere ad alcun sondaggio in occasione del secondo turno.“

Le ricerche, però, indicano che tra Lula e il presidente uscente il distacco sia minimo. Bolsonaro ha raccolto il 50% dell’indice di rigetto della popolazione, mentre invece Lula si è fermato al 45. In più, il caso Jefferson, ex deputato del PTB, accusato di guidare un gruppo sovversivo per destabilizzare le istituzioni, potrebbe porre una pietra tombale definitiva sulle speranze del secondo mandato.

Jefferson si trova in stato di arresto a causa del tentato omicidio di quattro agenti della Polizia federale (PF) contro i quali ha lanciato due granate. Il presidente uscente ha prima giustificato il deputato, poi lo ha successivamente condannato, dicendo che si è comportato come un criminale. Un’uscita sicuramente controversa, che senza dubbi alimenterà l’opinione pubblica e che forse debiliterà ulteriormente la sua figura in Brasile.