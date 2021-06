Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi: martedì 22 giugno

La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 19. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’estrazione Million Day di oggi, martedì 22 giugno 2021.

Combinazione vincente Million Day 22 Giugno 2021

8-11-20-41-54

L’analisi dell’estrazione Million Day

Diamo ora uno sguardo a due top ten: la prima riguarda i numeri che hanno accumulato il maggiore ritardo, mentre la seconda i numeri più frequenti. Al primo posto troviamo il numero 9 assente da 56 concorsi, mentre al secondo c’è il 42 con 51 mancate estrazioni e il 6 con 43 assenze a completare il podio. Proseguendo troviamo il 43 con 42 assenze, il 4 con 27 e segue il numero 37 con 26 assenze. Chiudono la classifica i numeri 20 e 47 con 24 e 22 mancate estrazioni, il 27 e il 33 da 21 e 20 estrazioni.

Numeri ritardatari

9

42

6

43

4

37

20

47

27

33

La seconda classifica riguardante le frequenze parte con i numeri 1, 21, 50 e 27 con 44 estrazioni e dal 55 con 43. Seguono il 16 con 41 estrazioni, il 40 ed il 46 con 40 mentre a chiudere la classifica, appaiati, troviamo i numeri 51 e 29 con 39.

Numeri più frequenti

27

50

1

21

55

16

46

40

29

51

Million Day: ricordiamo come si gioca

Per giocare al Million Day basta scegliere 5 numeri su 55 e l’importo massimo di un milione di euro si vince indovinando la cinquina vincente. I premi, tuttavia, partono già da due numeri indovinati: indovinando l’ambo la vincita ammonta a 2 euro; con tre numeri indovinati l’importo è di 50 euro; indovinandone quattro il premio è di 1.000 euro. Il costo del gioco è di 1€, ma è anche possibile giocare per più giorni consecutivi (fino ad un massimo di 20) selezionando la quantità di abbonamenti desiderata prima di completare l’acquisto. È possibile giocare sia online che in ricevitoria tutti i giorni fino alle ore 18:45 e dalle ore 19:05 in poi per l’estrazione del giorno successivo.