Estrazione Million Day di mercoledì 23 marzo 2022: i numeri vincenti

La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’estrazione Million Day di oggi, mercoledì 23 Marzo 2022.

Combinazione vincente Million Day 23 Marzo 2022 9 17 29 30 42

Come si gioca al Million Day

Million Day è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 20.30 di oggi, mercoledì 23 2022, nuova chance per centrare il colpo grosso della lotteria: l’estrazione dei cinque numeri che possono valere un milione. Per giocare la schedina del Million Day basta scegliere una sequenza di 5 numeri, compresi tra 1 e 55 e aspettare l’estrazione. Per giocare online occorre compilare la schedina interattiva, cliccando sui 5 numeri scelti e confermando l’acquisto. Se non è andato bene il primo tentativo, potrai giocare online gli stessi numeri anche per più giornate, fino a un massimo di 20 volte consecutive. Il costo della schedina (singola giocata) è pari a 1€.

Numeri ritardatari e frequenti

Dall’analisi dei numeri estratti nella lotteria del Million Day possiamo notare che il numero 51 è in vetta alla classifica dei numeri ritardatari con 41 assenze. Segue nella classifica dei numeri ritardatari il numero 36 con 29 estrazioni mancate. Al primo posto della classifica dei numeri più frequenti troviamo il 28 presente per 47 estrazioni.