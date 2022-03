Oroscopo Branko di Giovedì 24 Marzo 2022: Gemelli infiammato

Non fate gli spiritosi con quelli che vi amano. Ricordate che amore significa per voi anche Giove in Pesci, quindi previsioni positive.

Luna sempre con voi in aspetto incisivo soprattutto per i più giovani.

Stiamo aspettando la vostra Luna che presto sarà in quadratura con Sole e Ariete. Una Luna faticosa per tutti i segni e nel vostro caso vuol dire famiglia.

Pesci

Avete tutti i pianeti positivi tranne questa Luna. Non siete in forma smagliante, non sopportate nessuno ma domani Luna cambia quindi non compromettete alcuna situazione.