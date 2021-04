Estrazioni del lotto di oggi, martedì 6 aprile 2021: i numeri vincenti

- Consigliato per te -

In diretta a partire dalle ore 20 le estrazioni del lotto di oggi, martedì 6 aprile 2021. Diamo uno sguardo ai numeri vincenti sulle undici ruote e alle classifiche dei più ritardatari e frequenti

La nostra redazione offre, a partire dalle ore 20, un appuntamento fisso con la lotteria più amata dagli italiani. Di seguito le undici ruote con i numeri vincenti dell’estrazione lotto di oggi, martedì 6 aprile 2021.

Martedì 6 aprile

BARI 53 28 38 56 87

CAGLIARI 51 75 21 39 41

FIRENZE 19 8 22 86 48

GENOVA 80 40 2 24 72

MILANO 77 21 14 27 11

NAPOLI 55 41 42 59 77

PALERMO 5 82 84 29 28

ROMA 59 41 79 24 84

TORINO 68 74 29 25 73

VENEZIA 1 21 44 11 40

NAZIONALE 86 12 89 62 15

Numeri ritardatari

La prima classifica riguarda i numeri che hanno accumulato il maggior ritardo nell’estrazione lotto.

Si parte con la ruota di Genova con il numero 80 che non si è mostrato per 117 turni di gioco e con il 73 sulla ruota di Firenze ed i suoi 110 ritardi in seconda posizione. Al terzo posto troviamo la ruota Nazionale segue con il numero 66 che non ha fatto capolino per 107 concorsi. Con 93 assenze troviamo, invece, il 9 su quella di Venezia. Prosegue il 24 su Firenze con 86, il 4 su Bari con 82 assenze ed il 4 su Cagliari con 79. A chiudere troviamo ancora su Cagliari il numero 46 con 77 mancate estrazioni, l’83 su Genova con 75, il 22 su Nazionale con 74 ed il 9 ancora su Genova con 73.

Frequenze

Quella che segue è una classifica che mostra invece i numeri che sono comparsi con maggiore frequenza nell’ultimo anno solare. Analizziamo tutte le 11 ruote.

18 presenze, e quindi primo posto di questa seconda classifica, per il numero 63 sulla ruota di Firenze, seguito a pari merito dal 65 sulla ruota di Palermo, il 10 su Nazionale ed il 15 su Milano. A seguire troviamo con 17 comparse il 31 su Napoli mentre il 53 su Torino comparso per 16 turni di gioco. Proseguendo troviamo il 74 su Bari, i numeri 81, 89 e 30 su Cagliari e l’83 su Venezia con 15 estrazioni. Chiudono la classifica l’1 su Genova con le sue 14 presenze ed il 44 su Roma con 13.

Estrazione 10eLotto 6 aprile 2021: i numeri vincenti

Ecco i 20 numeri dell’estrazione serale del 10eLotto di martedì 6 sono:

Numeri estratti: 56 – 69 – 60 – 75 – 4 – 87 – 23 – 84 – 51 – 71 – 76 – 7 – 88 – 22 – 88 – 3 – 6 – 35 – 18 – 68

Numero Oro: 23

Doppio Oro: 23 – 35