Eterea: è disponibile in digitale il nuovo brano “Giura” ft. Nashley

È disponibile in digitale “GIURA” (ADA Music Italy – https://ada.lnk.to/giura), il nuovo brano della cantautrice ETEREA, in collaborazione con il rapper NASHLEY.

Eterea: Il significato del brano

Il brano, prodotto da Beppe Stanco e Andrea Monteforte in collaborazione con Roman Meister, è un mix di musica acustica ed elettronica ed è caratterizzato da un beat molto particolare ed inusuale. La canzone parla di un amore in crisi. Un sentimento altalenante che sembra vivere tra alti e bassi, tra “calma apparente” e “selvaggia aggressività. Tutto è caratterizzato da un profondo senso di incertezza che si contrappone ad una richiesta quasi esasperata: “Giurami amore sempre”.

Le parole di Eterea

«L’uscita di “Giura” è il raggiungimento dei primi traguardi che sono solo l’inizio degli obiettivi che mi sono prefissata nel momento zero in cui ho intrapreso questo percorso. Nel brano si descrive una situazione dove il volersi bene reciproco di due persone purtroppo sembra non bastare e i vizi portano a non far basare più il legame tra i due individui sull’onestà – dichiara ETEREA – Felicissima di questa collaborazione con Nashley, un artista che stimo molto e che ha dato un grande contributo alla realizzazione del brano».

Testo “Giura”

Ti avvicini con lo sguardo assente

Con calma apparente che

Nasconde la tua selvaggia aggressività.

Vivo sola in un appartamento

Vuoti di memoria sparsi

Sopra il pavimento

Giurami amore sempre

Giura, giura, giura

Io vivo a pezzi

Sempre di corsa

Mille domande

Poi zero progressi

Troppi progetti

Hai tu la risposta

Questo è uno show a cui tu mai crederai

Giurami amore sempre

Giura, giura, giura

Che non mi ferirai più, uh

Uh-uh-uh

Tu sai il male che fai…

Uh-uh-uh

Tu mi stringi più forte

Tutta la notte

Attorno al collo ho le impronte

Speranza e morte

Tu sai cosa mi fai

Giurami amore sempre

Giura, giura, giura

Yeah,

Se mi sono chiesto perché

Siamo così bravi a cadere

Brucerò tutti i miei soldi

Solo per non avere niente

Mi sono chiesto di te

Non pensare che non ti cerchi

Questo mondo è piccolo sai

La mia stanza non ha le pareti

E corriamo come due pazzi

Per cercare una strada

Che non ci porti nei soliti posti

Sempre quella sbagliata

Non sono bravo nei modi di fare

Farò dei nodi a collane

Così ogni stronzo che mi vuole morto da sempre mi spiace ma dovrà aspettare

È così vuota questa casa

Sembra un buco senza fondo

Scusa se ho fatto un casino

Ma è una vita che mi annoio

E sarà (sarà)

Che nel mio cuore dorme un nido di serpi

Ed è meglio lasciarli da soli

…Che non mi ferirai più, uh

Uh-uh-uh

Tu sai il male che fai…

Uh-uh-uh

Tu mi stringi più forte

Tutta la notte

Attorno al collo ho le impronte

Speranza e morte

Tu sai cosa mi fai

Giurami amore sempre

Giura, giura, giura