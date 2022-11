Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 23 Novembre 2022: Acquario risoluto

Ariete Se siete single, questo Oroscopo prevede grandi emozioni e nuovi incontri. In campo sentimentale ci sono tante novità. Anche dal punto di vista professionale i nati Ariete stanno crescendo in maniera importante.

Toro Siete concentrati su una persona cara che sta avendo problemi e questo potrebbe allontanarvi da quelli che sono i vostri obiettivi. Nel lavoro oggi non è utile esporvi in maniera eccessiva: fate tutto con la giusta calma.

Gemelli Non è questo il momento per concentrarsi sull’amore, avete bisogno di concentrare le vostre attenzione su altro. Dovete prendere tutto nel modo giusto, soprattutto sul posto di lavoro non è il caso di sbilanciarvi.

Cancro Dovete lasciarvi alle spalle il passato, in amore questo è il momento delle novità. E’ un periodo abbastanza fortunato sul posto di lavoro quindi il nostro consiglio è quello di sfruttare tutte le opportunità.

Leone Cercate di non esporvi troppo in amore, meglio non cercare polemiche e scontri. Non è un momento fertile dal punto di vista del lavoro, spesso siete stressati e fate fatica.

Vergine Allontanate chi vi fa perdere la pazienza, avrete tante occasioni in amore. Nel campo del lavoro siete grintosi e avete tutte le capacità per fare bene e anche per superare qualche momenti difficile che vi ha frenato nel passato recente.

Bilancia Oggi è una giornata nella quale potete finalmente tornare a dialogare con il vostro partner dopo un periodo molto complicato e ricco di incomprensioni. Sul posto di lavoro avete nuove buone possibilità.

Scorpione Potete iniziare a pensare a qualcosa di nuovo soprattutto se siete soli. Avete qualcosa da risolvere sul posto di lavoro a causa di qualche contrattempo di troppo.

Sagittario Avrete superato con successo alcune tensioni in amore mentre nel lavoro questo è il momento giusto per iniziare a pensare a dei cambiamenti.

Capricorno Siete in forma, ora potete davvero concentrarvi sul recuperare una storia d’amore. La vostra forza si riflette anche sul piano professionale, portate avanti i vostri obiettivi.

Acquario Potrebbe essere l’occasione giusta per fare un incontro inaspettato. Il momento è molto favorevole anche sul lavoro, quindi non dovete avere esitazioni ma fare scelte decise.