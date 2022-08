Eurospin lancia linea d’abbigliamento ispirata agli anni ’80

Eurospin lancia linea abbigliamento ispirata ai tennisti anni ’80. T-shirt, felpe, intimo. Bobo Vieri e Fedez testimonial sui social

Eurospin lancia la sua nuova linea d’abbigliamento ispirata ai tennisti degli anni ’80. Nella nuova collezione disponibili T-shirt, felpe, calze, intimo, scarpe, polsini, visiera e marsupio. Sebbene l’ispirazione provenga dal passato, la collezione è perfettamente calata nella contemporaneità.

La nuova collezione è disponibile dal 1 di agosto nei punti vendita della catena ed ha lo scopo di rappresentare un tipo di abbigliamento da poter indossare non esclusivamente nei campi da gioco.

I capi dell’azienda, di colore prevalentemente bianco con note di blu e giallo, sono stati sfoggiati da modelli e modelle tra gli scaffali del supermercato lanciando così nei giorni scorsi un’ampia campagna social. Qualche giorno fa poi si è tenuta una sfilata a Milano alla presenza di alcuni noti influencer italiani.

Su Instagram in particolare sono stati principalmente Bobo Vieri e Fedez a sfoggiare da testimonial social alcuni pezzi della linea del marchio italiano, preannunciando una delle linee fashion low cost dell’estate 2022 e lanciandone un trend. I capi vogliono anche ispirarsi alla tendenza del momento, cioè il Mix and Match, dove ognuno può abbinare indumenti di diversa provenienza a suo piacimento, senza badare a canoni estetici che non contemplino il proprio gusto personale.

Già diventate famose qualche mese fa le scarpe Lidl, le sneakers in tela dal 36 al 46 e con suola in gomma. Scarpe tutte bianche, se non per le righe colorate di blu e giallo sulla suola.