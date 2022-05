Eurovision 2022, i 10 Paesi qualificati per la Finale

La prima Semifinale di ieri sera, ha stabilito quali Paesi si esibiranno al PalaOlimpico di Torino sabato 14 Maggio per la Finalissima di Eurovision 2022

E’ andata in scena ieri sera dal PalaOlimpico di Torino la prima Semifinale dell’Eurovision 2022: grazie al voto delle giurie nazionali e del pubblico a casa tramite televoto, 10 Paesi si sono guadagnati l’accesso alla Finalissima di sabato 14 Maggio che, per l’Italia, andrà in onda su Raiuno a partire dalle 20.35.

Ecco quali: Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia e Paesi Bassi. Fuori dalla gara, invece: Bulgaria, Lettonia, Albania, Austria, Danimarca e Slovenia.

La seconda semifinale dell’Eurovision 2022, condotta da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika si celebrerà giovedì 12 Maggio: in quell’occasione altri 10 Paesi strapperanno il biglietto per la Finalissima di sabato, quando sfideranno le Big Five del Concorso: Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito.

Sul palco sono attesi, tra gli altri, Achille Lauro (in gara per San Marino), l’ex concorrente di “Amici” Emma Muscat (in gara per Malta) e i ragazzi de Il Volo, ospiti speciali della serata, a sette anni dalla medaglia di bronzo ottenuta con Grande Amore. Previsto, infine, anche un duetto inedito tra Laura Pausini e Mika.