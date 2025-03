Ex cementificio, acquirenti contestano la variante PUC e ricorrono al TAR

di Redazione ZON

Nuovo capitolo nella vicenda legata alla riqualificazione dell’ex cementificio di Foce Irno, a Salerno. Dopo l’acquisto all’asta dei due lotti da parte della società Prog di Foce Irno per un valore complessivo di 12 milioni di euro, emergono tensioni e polemiche. Residenti e rappresentanti dell’opposizione temono che il progetto di trasformazione dell’area in una struttura turistico-ricettiva possa nascondere speculazioni edilizie, come riportato dal quotidiano La Città.

Ricorso al TAR contro la variante PUC

A contestare le scelte urbanistiche non sono solo i cittadini, ma anche gli stessi acquirenti. La Hotel Salerno Srl, società vincitrice dell’asta, ha infatti presentato un ricorso al TAR contro la delibera comunale approvata a gennaio, che ha modificato le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

La decisione della giunta ha sollevato dubbi sulle condizioni di sviluppo dell’area, spingendo la società a chiedere un intervento della giustizia amministrativa per tutelare i propri interessi e garantire la realizzazione del progetto senza vincoli ritenuti eccessivi.