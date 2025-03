Alla Pinacoteca Provinciale di Salerno la presentazione del progetto Smart Artwork

di Redazione ZON

Mercoledì 12 marzo alle 10:45, presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno, verrà presentato il progetto Smart Artwork, un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Next Generation EU e dal Ministero della Cultura.

Il progetto introduce un’innovativa guida digitale che sfrutta tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza di visita delle opere esposte, rendendo l’arte più accessibile e interattiva.

Tecnologia BEACON per un’esperienza immersiva

Il cuore del sistema è rappresentato dalla tecnologia BEACON (Bluetooth Low Energy), che permette a smartphone, tablet e altri dispositivi, previa installazione dell’app dedicata, di attivare contenuti multimediali semplicemente avvicinandosi alle opere esposte. La fruizione digitale include audioguide disponibili in italiano e inglese, garantendo un’esperienza personalizzata e intuitiva.

Monitoraggio avanzato per la tutela delle opere

Un altro aspetto innovativo del progetto è l’adozione di sensoristica poco invasiva per il monitoraggio del microclimaall’interno delle sale espositive. I sistemi di rilevazione analizzeranno in tempo reale la qualità dell’aria, individuando inquinanti e microrganismi aerodispersi potenzialmente dannosi per le opere d’arte, contribuendo così alla loro conservazione nel tempo.

La presentazione ufficiale e la dimostrazione pratica

L’evento vedrà la partecipazione di:

Francesco Morra , consigliere provinciale delegato alla cultura;

, consigliere provinciale delegato alla cultura; Raffaella Bonaudo , soprintendente archeologa, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino;

, soprintendente archeologa, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino; Gioita Caiazzo , dirigente del servizio Reti e Sistemi Culturali;

, dirigente del servizio Reti e Sistemi Culturali; Alberto Postiglione , dipartimento DISA-MIS dell’Università degli Studi di Salerno, per le innovazioni digitali sviluppate;

, dipartimento DISA-MIS dell’Università degli Studi di Salerno, per le innovazioni digitali sviluppate; Mario Petraglia, della Rotospeed Multimedia, per il progetto TOCC Smart Artwork.

L’evento si concluderà con una dimostrazione pratica dell’applicazione, offrendo ai presenti la possibilità di testare in prima persona le funzionalità del sistema.