Occhio… ecco una delle notizie dal mondo da non perdere: Facebook, WhatsApp e Instagram risultano malfunzionanti.

Probabilmente ve ne siete già resi conto. Messaggistica non funzionante, Facebook ed Instagram down, insomma, basta cacciare la testa fuori, nel mondo reale, per rendersi conto che la maggior parte delle persone ha la testa china sul proprio cellulare per capire cosa non funziona.

Immagini che scompaiono, filtri svaniti nel nulla, sembra che le piattaforme di Mark Zuckemberg, almeno per oggi abbiano riscontrato qualche problema.

Il blocco si è verificato per lo più in Europa, lo stesso Downdetector segnala che i paesi del nord e il versante Atlantico degli USA sono le aree più colpite. Male anche il Brasile, soprattutto per WhatsApp, oltre che alle miriadi di segnalazioni provenienti dall’Italia.

Niente paura, non affanniamoci, sarà la volta buona per respirare un po’ di vita vera, quella che esiste al di là del piccolo schermo dello smartphone.