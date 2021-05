Il rilascio di Far Cry 6, sesto gioco della saga, è previsto dopo l’estate. Il gioco sarà disponibile anche per PS4 e per PC

Una grande notizia per un atteso ritorno per tutti i gamer. Ubisoft, infatti, ha ufficialmente annunciato che Far Cry 6 uscirà il 7 Ottobre in tutto il mondo su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia, Amazon Luna e su Windows PC esclusivamente su Epic Games Store e Ubisoft Store. Dunque, dopo l’estate ci sarà un nuovo capitolo per una delle saghe più in voga degli ultimi anni tra i gamer. Una splendida novità, che vivrà di una nuova storia da vivere completamente da zero.

Far Cry 6, infatti, sarà ambientato a Yara, un paradiso tropicale congelato nel tempo nel cuore dei Caraibi. Qui, i giocatori vivranno la scarica adrenalinica e il caos della guerriglia unendosi alla rivoluzione per liberare il popolo di Yara dal regime oppressivo del dittatore Antón Castillo. Quest’ultimo ha creato il suo impero, che gestisce con il figlio Diego. I due, nel gioco, sono interpretati dagli attori Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) e Anthony Gonzalez (Coco). Lo sviluppo del nuovo capitolo della saga è guidato da Ubisoft Toronto.

Per quanto riguarda la trama del gioco, vestiremo i panni di Dani Rojas, ex militare che dovrà combattere per abbattere il regime tirannico. Per avere la meglio contro l’enorme potere dell’esercito di Antón, i giocatori dovranno adottare lo spirito “resolver”, una filosofia diffusa per Yara e basata sull’intraprendenza, assicurandosi di usare qualsiasi cosa abbiano a disposizione per scatenare il caos sul regime.

Far Cry 6 darà ai giocatori una libertà senza precedenti per permettere loro di godersi il gioco come vogliono supportando il loro stile di gioco, sia che preferiscano un approccio furtivo o un approccio basato sulla forza.