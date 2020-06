Dal prossimo lunedì l’Italia entrerà nella Fase 3 dell’emergenza Coronavirus. Via libera totale, ancora necessaria qualche precauzione

L’Italia entra nella Fase 3. A partire dal prossimo lunedì, infatti, il nostro Paese sarà libero da ogni divieto e da ogni limitazione che hanno caratterizzato il periodo di lockdown reso necessario dall’emergenza Covid-19. Il via libera sarà totale, ma saranno obbligatorie ancora alcune precauzioni, almeno per qualche altra settimana.

Da lunedì sarà quindi possibile andare al cinema e al teatro, partecipare ad eventi e convegni, scommettere e giocare a bingo. Dai dati ad oggi disponibili, circa il 90% di bar e ristoranti hanno riaperto mentre il 60% degli alberghi è ancora chiuso. Le prenotazioni sono in calo, così come gli incassi e il futuro continua a preoccupare in molti settori dell’economia, in particolare il turismo.

Nelle discoteche continuerà a valere il divieto di assembramento, con l’obbligo per i clienti di mantenere la distanza di almeno un metro mentre la distanza di sicurezza obbligatoriamente da rispettare per chi accede alle piste da ballo sarà di 2 metri minimo. Il personale dovrà indossare la mascherina e non sarà consentita la vendita di bevande al banco. La voglia di ripartire si sta scontrando però con un calo netto degli incassi: -54% per i ristoranti e -49,9% per i bar.

