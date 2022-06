Federica De Benedittis e Giulio Corso: è nato il piccolo Edoardo

Federica De Benedittis e Giulio Corso, due attori della soap opera “Il Paradiso delle Signore”, sono diventati genitori! Ecco che cosa hanno scritto su Instagram:

Ebbene sì, è nato!

Il 16 giugno è arrivato il nostro bambino e ormai lo sapete, non siamo tra i più celeri a condividere sui social il nostro privato.

È impossibile descrivere con una foto il turbinio di emozioni che stiamo vivendo in questi giorni e l’ondata di amore così puro da cui siamo stati travolti, ma una cosa è certa: non abbiamo mai visto o fatto uno spettacolo più bello di lui, benvenuto nostro piccolo Edoardo.