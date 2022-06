Instagram down, problemi con le stories

Instagram down: ci risiamo. Nuove problematiche sono riemerse nelle ultime ore, dove molti utenti hanno segnalato problematiche nella visualizzazione delle stories. Il problema sembra riscontrabile solo in quella sezione del social, mentre per le altre funzionalità non ci sono grosse segnalazioni.

A confermare il tutto anche il sito Downdetector che ha confermato le segnalazioni degli utenti. I malfunzionamenti sono infatti concentrati maggiormente nelle grandi Città.

Il picco concentrato dopo le 14, quando la maggior parte dell’utenza si sono recati sul sito per segnalare diversi disservizi dell’app.

Su Twitter immediata l’uscita dell’hashtag #instagramdown che ha dominato in pochi minuti la rete. In tanti hanno chiesto news per capire eventuali malfunzionamenti. Su questo Twitter diventa un immediato amplificatore, tale da rendere la notizia immediatamente virale.

Restiamo in attesa di capire se qualcosa è migliorato anche se al momento già parecchi utenti sembrano aver ricominciato a visualizzare le IG stories in maniera corretta.