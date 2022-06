Instagram down: problemi nel visualizzare le stories

“Instagram down”: questo è ciò che si legge sempre sugli altri social quando l’applicazione color rosa di Meta tende ad avere problemi nel funzionare. Questa volta, tra i vari e ricorrenti problemi di Instagram, era impossibile per tante persone visualizzare le Stories dei propri amici o beniamini.

Già sappiamo che non è la prima volta che un social del gruppo amministrato da Mark Zuckerberg abbia cominciato ad avere problemi, molti utenti la settimana prossima, in particolar modo i possessori di telefoni Apple, “perdevano il segno” nella visualizzazione sempre delle Stories. Infatti chi ha un iPhone era costretto a guardare dall’inizio le storie di un suo seguito, cosa piuttosto fastidiosa se quest’ultimo è costante nel pubblicare molti contenuti della durata di 24 ore.

Quando Meta crolla, in particolare Instagram down, i competitor cominciano a ridere sotto i baffi: come Twitter, dove comincia subito a spopolare tra i trend topic il nome del social seguito da “down”; a seguire c’è anche TikTok che da poco ha deciso di implementare una funzione simile ad Instagram delle storie. Staranno tutti aspettando il prossimo passo falso di Zuckerberg per spostarsi definitivamente su un altro social magari più affidabile? Comunque da come si evince dal grafico di DownDetector, sembra che l’allarme sia rientrato dopo il picco avuto alle 15.