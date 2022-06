Calciomercato Juventus, le voci si rincorrono: Neymar è un obiettivo?

Prima il tam tam sui social, poi la conferma direttamente dalla Spagna: Neymar sarebbe un obiettivo concreto della Juventus. Un’indiscrezione, quella lanciata da Sport, che avrebbe del clamoroso se confermata. Ancora in attesa della decisione definitiva di Di Maria, la Vecchia Signora avrebbe puntato al fuoriclasse brasiliano per rimpiazzare il partente Paulo Dybala e accendere il proprio calciomercato. Uno scenario forse fantascientifico ma che nelle ultime ore sta trovando nuovi, interessanti riscontri.

La scelta di puntare su una superstar assoluta riaccenderebbe un entusiasmo bianconero assopito dalle due ultime deludenti stagioni, ma soprattutto regalerebbe ad Allegri un fantasista in grado di sostituire al meglio il diamante argentino.

Che Neymar fosse in procinto di lasciare il club parigino, lo si era capito già dalle ultime dichiarazioni di Al Khelaifi: il presidente del PSG, infatti, non ha escluso una possibile partenza dell’ex Barcellona. Le pretendenti, però, dovranno fare i conti con un ingaggio ben al di fuori della portata di gran parte dei top club europei. 48 milioni di euro lordi all’anno è il compenso che Neymar riceve dai ricchi proprietari del PSG.

Sognare, però, non costa nulla e a Torino già sognano un nuovo colpo di calciomercato alla CR7: può essere il brasiliano la chiave per il ritorno al successo della Juventus?