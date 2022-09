Federico Fellini, il nuovo singolo di Giusy Ferreri: testo e significato

Da venerdì 23 settembre è in radio “Federico Fellini” (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo di Giusy Ferreri estratto dall’album “Cortometraggi”, il sesto album in studio dell’artista.

Dopo essere stata impegnata gli scorsi mesi con le date estive di “Cortometraggi Live”, con cui ha attraversato tutta l’Italia, Giusy Ferreri è pronta a portare la sua musica e il suo ultimo album in studio “Cortometraggi” nelle città di Roma e Milano.

Sabato 1° ottobre si esibirà al Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) e lunedì 3 ottobre al Teatro dal Verme di Milano. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone. Info su www.friendsandpartners.it. I concerti sono prodotti e organizzati da Friends & Partners.

Giusy Ferreri sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

Dal suo clamoroso esordio del 2008 ad oggi, Giusy Ferreri ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 18 dischi di platino.

Sono innumerevoli i brani che negli anni hanno mostrato l’incredibile capacità della Ferreri di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni, “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Partiti Adesso”, “Volevo Te”.

Una vita segnata da grandi successi e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro e molti altri, e con Linda Perry autrice internazionale.

Testo – Federico Fellini

Ciao ti voglio bene

Anche se non ce lo diciamo

Ma so che stai lottando

Ed è per questo che ti amo

Ho imparato a lasciarmi andare,

A inseguire questa vita

Come fa un ciclista sopra una salita

Ed è bellissimo quando ti impegni

A fare il tuo lavoro con orgoglio

E se mi abbracci in mezzo alla tempesta

Comunque vada

Per te ci sono ancora,

Perché sei una meraviglia

Per te ci sono ancora

Anche se il mondo ha venduto al cuore

Non ci somiglia

Io ci sono ancora

Sono la stessa persona di sempre

Ma tu mi fai sentire nuova

Ancora, ancora

Siamo equilibristi, siamo ballerini

In un film di Federico Fellini

Quando cammino sola con le buste della spesa

È l’indifferenza l’unica cosa che mi pesa

In un cinema per guardare

L’amarcord di un mondo digitale

Rivedo un film e piango sul finale

Ed è bellissimo che chiedi scusa ma tu per natura

Non mi hai mai delusa

Mille chilometri di questa strada

Comunque vada

Per te ci sono ancora

Perché sei una meraviglia

Per te ci sono ancora

Anche se il mondo ha venduto il cuore

Non ci somiglia

Io ci sono ancora

Sono la stessa persona di sempre

Ma tu mi fai sentire nuova

Ancora, ancora

Ti voglio bene per come sei

Siamo giganti, siamo dei bambini

In un film di Federico Fellini

Ciao ti voglio bene

Anche se non ce lo diciamo

Io ci sono ancora

Sono la stessa persona di sempre

Ma tu mi fai sentire nuova

Ancora e ancora

Siamo equilibristi, siamo ballerini

Siamo giganti, siamo bambini

In un film di Federico Fellini