Fedez, preoccupazione: la Ferragni torna per “un’emergenza”

di Antonio Jr. Orrico

Ricominciano nuovamente le preoccupazioni, come se nulla fosse cambiato o evoluto. In tanti fan si stanno chiedendo se per il cantante Fedez non ci siano nuovi pericoli all’orizzonte. A suscitare dubbi sono stati alcuni segnali social arrivati in particolare da Chiara Ferragni. L’imprenditrice ha infatti lasciato Parigi, dove si trovava per gli eventi della fashion week, per fare rientro a Milano e nelle storie ha messo prima un ringraziamento a Chiara Biasi. In più, ha accennato ad un’emergenza.

“Ai migliori amici che saltano sul primo aereo con te quando hai un’emergenza.” recita la descrizione del post su Instagram, con una foto in cui abbraccia i suoi figli accompagnata dall’emoticon di due mani giunte in preghiera. Ma non sono solo questi i segnali che fanno temere che Fedez abbia qualche problema. Infatti, il cantante è scomparso da social da diversi giorni, il suo ultimo post risale a quattro giorni fa. Inoltre, Mr. Marra, suo collega nel podcast “Muschio selvaggio”, ha chiesto ai follower di “mandare un abbraccio a Federico in chat“.

Un invito che è stato interpretato da molti come un segnale di vicinanza in un momento difficile e che non ha fatto altro che aumentare il livello di preoccupazione dei fan per la salute di Fedez. Si attendono, dunque, delucidazioni e aggiornamenti per capire meglio i possibili problemi riguardanti il cantante.