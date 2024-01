Fedez: scontro sui social con Myrta Merlino

di Antonio Jr. Orrico

Ai ferri corti. Myrta Merlino, nel corso della trasmissione di ieri, ha condotto l’ennesimo servizio degli ultimi giorni su Chiara Ferragni. In studio, vi sono state risate fragorose, in quanto l’inviato designato da Canale 5 per la diretta ha intercettato il dog sitter del cane Paloma, attirando le ironie da parte di tutti i presenti all’interno della trasmissione. La reazione nei confronti della forma d’ilarità da parte di Fedez non si è certo fatta attendere.

Collegato con il suo cellulare, ha lamentato la presenza costante dei giornalisti sotto casa e l’insistenza dell’informazione italiana sulla beneficenza di Chiara Ferragni.

“Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente. Guardali. Mio Dio, le priorità dell’informazione italiana.” aveva dichiarato il cantante riprendendo lo stuolo di giornalisti appostati fuori il cancello. Fedez riprende i giornalisti appostati sotto casa. Nel tardo pomeriggio, invece, il servizio in diretta di Pomeriggio Cinque è finito nel mirino dell’inviato designato.

Nella sua storia su Instagram, Fedez ha dichiarato: “Complimenti a Myrta Merlino, ma Barbara D’Urso l’avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno.“

La conduttrice ha replicato: “Voglio dire a Fedez che se fai notizia per tutta la vita e i mass media ti servono quando le cose vanno bene, devi sapere che i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata è una notizia.“

La contro-risposta del cantante, molto diretta, è stata decisa: “Per me sei liberissima di venire sotto casa mia come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell’informazione italiana in questo momento che vertono solo in direzione di Chiara Ferragni. Sei venuta sotto casa mia dove al massimo puoi trovare la cacca di Paloma, ma sei stata sotto casa dell’ex deputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso Governo per avere sparato e avere utilizzato l’immunità parlamentare per non fare il test della polvere da sparo? Perché lì cacca di cane non ne trovavi, ma qualche bossolo forse sì.“