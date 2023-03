Fedez torna sui social dopo una pausa e racconta: “Sono crollato”

di Giusy Curcio

Prima le voci sulla crisi post Sanremo e poi la sparizione dai social: ieri sera Fedez è tornato e ha raccontato la verità. Il cantante ha smentito la crisi con la moglie Chiara Ferragni ma, anzi, ha spiegato che è stata l’unica persone a stare al suo fianco. Tutto è partito da quando ha scoperto di avere un tumore al pancreas, spiegando di aver trascurato la sua salute mentale.

“Ci tengo a raccontarvi quello che è successo perché escono quotidianamente notizie che riguardano me e la mia famiglia che non corrispondono al vero – spiega il rapper con un lungo racconto nelle sue stories- Dopo la diagnosi di tumore al pancreas, mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte, che mi ha cambiato molto. Mi ha agitato tanto, e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti, fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in maniera libera“.

Il cantante non ha presenziato ad alcuni appuntamenti, come la presentazione di ‘Lol’ e la presenza in tribunale come testimone al processo per la strage di Corinaldo e attraverso le storie ha avuto la possibilità di giustificare la sua assenza.