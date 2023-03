Oroscopo Branko Martedì 7 Marzo 2023: Toro vincente

Ariete Bene nel lavoro e nella salute. Siete desiderabili in amore. Attenzione ai nemici nascosti e ai concorrenti sleali.

Toro Questa giornata per voi è vincente sotto ogni aspetto, sopratutto con le persone che negli ultimi 3 anni sono stati schivi con voi. Stamattina vi sentite più forti, agguerriti e ottimisti.

Gemelli Sospetti. D’ora in poi dovrete essere più seri nel vostro ambiente di lavoro e controllare tutto da soli. Avrete problemi con la salute, nello specifico nei denti. Oggi siete un po’ disturbati: seguite la famiglia e la salute.

Cancro Portate allo scoperto quello che custodite nel cuore, anche qualcosa da dire in famiglia. Voi giovani di talento che vorreste avere una carriera all’estero sia lavorativo e sia sentimentale siete sotto una buona luce.

Leone Brindate verso mezzogiorno perché oggi vi toglierete un pesante sasso dalla vostra vita. Siete disattenti nei rapporti sentimentali. Siete pronti ad esplorare nuovi lidi per allargare la vostra vita e vivere come volete voi, non come vogliono imporvi gli altri.

Vergine Una porta apre sul futuro. Avrete problemi e tensioni nei vari rapporti di lavoro e sentimentali ma si potranno creare nuove intese. Siete sotto una buona luce, di voi si parla ovunque quindi comportatevi bene. Attenzione alla forma fisica.

Bilancia Tenacia e senso dell’ordine vi aiutano a tenere sotto occhio gli affari e la professione, nonostante lo stress fisico e mentale che si pronuncerà di più nei prossimi giorni. Andate avanti su un ritmo sostenibili, non tenete d’occhio impegni che possono affaticarvi. Andrà bene il vostro lavoro ma ci saranno degli intoppi nella salute.

Scorpione In amore siete prepotenti e languidi, assetati di sesso ma potreste essere indifferenti all’intimità. Sentite che sta arrivando un bel po’ di fortuna.

Sagittario Soffrite di indigestione ed emicranie continue. Vi devo dire di stare un po’ attenti. Datevi all’amore.

Capricorno È stato annunciato un nuovo fatto positivo per voi. Positivi gli affari di lavoro e viaggi. Sarete protetti negli affari burocratici e legali nei quali siete sotto pressione. Avrete delle forti discussioni in famiglia, sopratutto con cognati. I giovani devono prepararsi per le nuove responsabilità familiari. Vertenze legali da non promuovere ancora, aspettate Maggio per farlo.

Acquario Resta un momento imperdibile per i giovani Acquario per essere spinti a fare qualcosa di bello e serio per il futuro. Per gli anziani sono pronti a vivere di rendita.