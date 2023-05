Ferrari su Hamilton: i motivi per dire “Sì”

di Michele Mastia

La pazza idea che vede Lewis Hamilton alla guida del cavallino rosso targato Ferrari sembra oggi essere più concreta che mai. La scuderia ha sempre avuto il pallino per i campioni del mondo e per il pilota inglese l’interesse non è certo nuovo. Con l’arrivo di Hamilton la Ferrari si assicurerebbe un pilota strepitoso ed un uomo immagine invidiabile, e considerando il contratto in scadenza pare proprio che verrà fatto più di un semplice sondaggio.

Ferrari: come la pensa Leclerc?

Dal canto suo, a Lewis Hamilton, i circa 45 milioni di euro a stagione offerti dalla scuderia farebbero comodo eccome, ma la vera molla che potrebbe spingere l’inglese alla guida della monoposto è rappresentata dall’importanza della sfida postagli davanti da casa Ferrari. Lo stesso Leclerc ha aperto all’arrivo del rivale e collega alla vigilia del GP di Montecarlo: «Non avrei problemi a correre con Lewis». La realtà dei fatti, però, potrebbe essere ben diversa, in quanto Charles Leclerc è oggi un pilota affermato, ed un ruolo da comprimario ad una leggenda come Lewis Hamilton potrebbe sicuramente andargli stretto. Il contratto del monegasco è in scadenza nel 2024 ed il pilota potrebbe cogliere la palla al balzo per non rinnovare ed accasarsi altrove.

Quando chiudere l’operazione?

L’operazione, qualora dovesse andare davvero in porto, va conclusa quanto prima. I problemi strutturali della monoposto sono ormai sotto gli occhi di tutti ed è utopistico pensare che possano essere risolti dal semplice arrivo di un pilota, seppur fenomenale. I lavori di rifondazione vanno apportati in diversi punti nevralgici della strategia di casa Ferrari, ma l’arrivo di Hamilton potrebbe sicuramente portare una ventata d’aria fresca. La priorità, allo stato attuale, è blindare il baby fenomeno Leclerc, motivo per cui è agevole ritenere che possa essere Carlos Sainz il prescelto a cedere il posto per il pilota inglese. Le clausole contrattuali vanno esercitate entro settembre. Non è più tempo di aspettare.