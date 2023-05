Oroscopo Paolo Fox Giovedì 25 Maggio 2023: Toro equilibrato

Ariete Godetevi i momenti di gioia e felicità che la vita vi offre e non lasciare che quelle piccole nuvole che circolano nella vostra esistenza coprano tutto il vostro cielo. Potete rovinare una buona opportunità economica se vi precipitate in una fretta inappropriata. Qualche imprevisto vi costringerà a tornare a casa velocemente. Se avete cose importanti da dire, parlate con il cuore, andate dritto al punto e cercate di chiarire le cose.

Toro Non lamentatevi della stanchezza, avete scelto il tipo di vita che conducete e non sembrate intenzionati a cambiarla. L’equilibrio che domina la vostra esistenza vi fa controllare le situazioni con grande facilità, nemmeno le minacce più dirette vi faranno perdere la serenità. È impossibile vivere senza dipendenze, ma la vostra inizia a essere preoccupante.

Gemelli Si stanno avvicinando giorni molto favorevoli in campo professionale, con opportunità per ottenere il favore di persone influenti che possono aiutarti molto in futuro. Alcune questioni personali che vi preoccupano molto verranno risolte oggi con un piccolo sforzo da parte vostra.

Cancro Per svelare il caos di problemi in cui vi siete cacciati, dovete separare l’importante da ciò che non è importante e risolvere le cose con ordine. Siete riusciti in pochissimo tempo a disarmare le persone che vogliono farvi del male, e questo vi mette in una situazione vantaggiosa di cui dovete approfittare per decollare velocemente.

Leone Le cose del cuore stanno andando bene, non dovrete preoccuparvi, perché vivrete in uno stadio molto simile alla felicità, se non vi complicate con la gelosia. State per sbloccare una situazione molto complessa che vi ha paralizzato per molti giorni e la soluzione verrà dalla vostra immaginazione, non dalla forza.

Vergine I vostri problemi scompariranno quasi immediatamente e sarete liberati da pesanti fardelli. In fondo, la tranquillità vi annoierà presto. Al lavoro oggi vi chiederanno di dedicarvi anima e corpo a un compito che vi terrà impegnati nei prossimi mesi. Sarà bello se iniziate a farlo dall’inizio.

Bilancia L’eccesso di energia potrebbe portarvi a commettere certe follie, possibilmente in campo fisico. Siate prudente e dosate quelle forze, potreste farvi del male. Tutto ciò che riguarda il denaro può portarvi qualche disagio oggi, non sarete in grado di rimediare, ma pensate che il denaro non è tutto a questo mondo e non amareggia la vostra esistenza. Dovete rafforzare ulteriormente le vostre basi economiche.

Scorpione La cooperazione con le persone intorno a voi è un compito difficile, ma è ogni giorno più necessario. Il modo migliore per ottenere collaborazione è prestarla prima. I problemi di convivenza sono indovinati nel vostro ambiente, probabilmente con la tua comunità di vicini. Raggiungere il consenso non sarà facile, ma è nell’interesse di tutti raggiungere accordi.

Sagittario Dovete liberarvi al più presto della tensione che avete accumulato negli ultimi giorni e che ha influito molto anche in campo personale. La giornata odierna sarà segnata per quelli di questo segno dalla volubilità. Cambierai il vostro umore più volte durante la giornata e questo sconcerterà chi vi circonda.

Capricorno Non vi conviene fare le cose con leggerezza in campo sentimentale, perché state attraversando un periodo in cui le relazioni sono fragili e possono essere distrutte. Vi è molto difficile soddisfare il desiderio di stare da soli, di riflettere e meditare sulle cose che vi stanno accadendo, ma dovete fare uno sforzo per isolarvi e per poter pensare.

Acquario Ci sono persone che non possono più contribuire in alcun modo alla vostra vita, ma che occupano uno spazio importante nel vostro tempo quotidiano. È meglio rompere gli ormeggi e concentrarsi sulla tua nuova esistenza. Con il passare dei giorni la vostra situazione lavorativa personale migliora.