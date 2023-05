Paestum: torna la quinta edizione di “Youth Climate Meeting”

di Filomena Volpe

A partire da domani, giovedì 25 maggio, fino a domenica 28 maggio si terrà, a Paestum (Sa) , “Youth Climate Meeting”, una manifestazione ambientalista organizzata da Legambiente.

Paestum, “Youth Climate Meeting”

L’evento quest’anno si terrà in collaborazione con LIFe Climaction, progetto nato per far conoscere, a tutti, gli effetti dei cambiamenti climatici e le strategie per contrastarli.

Dove si terra, precisamente, questa manifestazione?

La manifestazione ambientalista si terrà presso l’Oasi Dunale Torre di Mare a Paestum.

Che cosa hanno dichiarato i responsabili della manifestazione?

«Secondo gli scienziati siamo probabilmente l’ultima generazione che avrà la possibilità di agire per fermare la crisi climatica. Noi vogliamo continuare a essere in prima fila fra quelli che faranno di tutto per riuscirci», hanno scritto i responsabili sul sito legambiente.it.