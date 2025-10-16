FIBA Confesercenti Campania: Raffaele Esposito riconfermato presidente regionale

di Redazione ZON

Si è svolta ieri, presso la sala riunioni dell’Hotel Il Giardino a Scario, l’Assemblea Regionale della FIBA Confesercenti Campania, che ha visto una partecipazione ampia e sentita da parte dei delegati e degli iscritti alla Federazione Imprese Balneari aderente alla rete Confesercenti.

In un clima di grande cordialità ma anche di forte preoccupazione per il futuro del comparto balneare, è stata riconfermata all’unanimità la leadership di Raffaele Esposito alla guida della FIBA Campania. La sua rielezione rappresenta un chiaro riconoscimento dell’impegno costante e della visione strategica che ha saputo imprimere negli ultimi anni, in sinergia con istituzioni, enti locali e associazioni nazionali.

Tra i presenti, numerosi rappresentanti delle associazioni balneari di Palinuro, Camerota, Ischia, Salerno, della Costa del Parco e la dirigenza della Confesercenti del Golfo di Policastro, a testimonianza della coesione del settore nonostante le incertezze normative che lo affliggono. Al centro del dibattito, infatti, la mancanza di un quadro normativo chiaro e definitivo, più volte sollevata anche in occasione del recente TTG di Rimini, dove non si è giunti a una soluzione condivisa.

Il Presidente Esposito ha sottolineato la necessità urgente di una circolare ministeriale che fornisca indicazioni precise agli enti locali, in ossequio alla Legge 166, per evitare interpretazioni disomogenee e per garantire trasparenza nelle eventuali procedure di evidenza pubblica previste entro giugno 2027.

“Riconosciamo i principi della libera concorrenza – ha dichiarato Esposito – ma non possiamo accettare che centinaia di imprenditori onesti, spesso a conduzione familiare, vedano svanire il frutto di una vita di lavoro senza tutele né certezze.” I nostri balneari imprenditori principi del settore turistico regionale vogliono conservare il proprio lavoro.

Altro tema cruciale emerso durante l’assemblea è quello degli indennizzi, ancora poco chiari: resta da definire se riguarderanno solo i beni strumentali o anche l’avviamento d’impresa. Esposito ha inoltre proposto l’introduzione di un sistema di premialità per le imprese sostenibili, in particolare per quelle che non hanno edificato sul demanio, contribuendo così alla tutela del paesaggio costiero.

“L’ampia partecipazione di oggi – ha proseguito Esposito – è la prova che stiamo percorrendo la strada giusta. Il nostro impegno è reale, concreto e vicino agli operatori del settore, che chiedono risposte, ma scelgono con consapevolezza la propria rappresentanza. Continuerò con umiltà e determinazione a difendere e valorizzare il comparto turistico-balneare campano, una vera eccellenza del nostro territorio.”

Alla fine della giornata dei lavori molto apprezzata è stata la visita del primo cittadino di San Giovanni a Piro, il Sindaco Ferdinando Palazzo, che ha salutato i presenti e si è complimentato con il Presidente Esposito per la rielezione. Anche la vicinanza dei sindaci del comprensorio, in questo caso del Golfo di Policastro e del Cilento costiero, testimoniano il buon lavoro che stiamo portando avanti in sinergia con enti, istituzioni, associazioni nazionali e amministrazioni, per favorire soprattutto quella fase di ascolto fondamentale per poter programmare e gestire al meglio imprese e territori. Ringrazio il Sindaco Palazzo che apprezza il lavoro svolto dalla nostra organizzazione e che lavora con passione per rappresentare al meglio la sua terra.

Nella prossima riunione regionale indicheremo anche la scelta dei delegati per le presidenze regionali e nazionali, premiando imprenditori lungimiranti e i territori che da sempre ci sono vicini come il Golfo di Policastro, il Cilento, Salerno, la Piana del Sele e Ischia.