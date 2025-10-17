Salerno, Lino Banfi, risate, ricordi e l’abbraccio col cugino: standing ovation al Premio Charlot

di Redazione ZON

Ora si attende il gran finale con Bova, Scamarcio, Curreri e tanti altri

Un Teatro Augusteo gremito di affetto ed emozione ha accolto, nella serata di giovedì 16 ottobre, Lino Banfi, assoluto protagonista della quinta serata del Premio Charlot.

L’attore pugliese ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come “Grande Protagonista dello Spettacolo” in un evento che ha saputo intrecciare memoria, comicità e momenti di pura emozione.

Il suo ingresso sul palco è stato accolto da una standing ovation calorosa e sincera, segno dell’amore che il pubblico continua a nutrire per uno dei volti più amati della storia del cinema e della televisione italiana.

Durante una lunga intervista, Banfi ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera. Con la sua inconfondibile ironia, ha raccontato gli anni dell’adolescenza – compresi quelli trascorsi in seminario, da cui fu allontanato perché “troppo discolo” – fino ai successi che lo hanno reso un’icona nazionale.

Prima della consegna della celebre statuetta in ceramica raffigurante Charlie Chaplin, l’attore ha ricevuto un dono speciale dal presidente della Longobarda Salerno: un collage fotografico che immortala i momenti trascorsi con la squadra di calcio qualche anno fa. Un gesto affettuoso, accolto da Banfi con evidente emozione.

Il momento più intenso è arrivato subito dopo, con una sorpresa familiare che ha commosso l’intera platea. Sul palco è salito Enzo Zingaro, architetto e cugino di primo grado, che Banfi non vedeva da oltre cinque anni. I due si sono abbracciati a lungo, in un gesto colmo di affetto e nostalgia: un momento autentico, di pura umanità.

Ad accompagnare Zingaro, il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, che ha invitato ufficialmente Banfi a ricevere la cittadinanza onoraria del comune salernitano. Non solo: il sindaco ha proposto all’attore di diventare testimonial della candidatura di Sala Consilina a Capitale Italiana della Cultura, per la quale la città è tra le 25 finaliste.

La serata è poi proseguita con il ritmo travolgente e l’ironia dei Gemelli di Guidonia. Il trio ha conquistato il pubblico con parodie musicali irresistibili e una perfetta armonia vocale, offrendo oltre un’ora e mezza di spettacolo tra risate e talento.

Ora il Premio Charlot si prepara al suo gran finale. Sabato 18 ottobre, alle ore 21:00, il Teatro Verdi di Salerno ospiterà la serata di gala dal titolo “Gente di Mare”, un appuntamento imperdibile con grandi protagonisti dello spettacolo, della musica e della cultura.

Tra gli ospiti attesi: Riccardo Scamarcio, Raoul Bova, Lunetta Savino, Federico Buffa, Paolo Conticini, il direttore RAI Stefano Coletta, Pierdavide Carone, Amara, Ciro Caravano con il Coro Pop di Salerno, Ermal Meta, Mario Biondi, Gaetano Curreri e gli Stadio, e Fabrizio Moro.

Una chiusura in grande stile per una rassegna che continua a celebrare, con eleganza ed emozione, il meglio dello spettacolo italiano. Tutto, come sempre, nel segno eterno del genio di Charlie Chaplin.