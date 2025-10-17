Pontecagnano Faiano, weekend di creatività e divertimento con “Zukk’e”: tra laboratori, pony e raccolta delle zucche al Ke’e Beach

di Redazione ZON

“Zukke’e” è ormai nel pieno della sua seconda edizione e continua a riscuotere un successo straordinario. Da fine settembre, il villaggio autunnale del Ke’e Beach si è trasformato in un punto d’incontro vivace e colorato dove famiglie, bambini e curiosi possono vivere il mare in una veste nuova, tra laboratori, spettacoli e momenti di pura meraviglia.

Dopo le prime settimane ricche di entusiasmo, che hanno visto protagonisti il teatro dei burattini dei Fratelli Ferraiolo, le attività didattiche dedicate agli animali e le dimostrazioni di volo dei rapaci, il villaggio si prepara ora ad accogliere un nuovo weekend – sabato 18 e domenica 19 ottobre – all’insegna della creatività e della condivisione.

Nel programma di questo fine settimana, torna uno degli appuntamenti più amati dai bambini: la raccolta delle zucche. Nel grande campo dedicato, i più piccoli potranno scegliere la loro zucca preferita insieme alla famiglia, per poi partecipare al laboratorio delle zucche, dove impareranno a decorarla con i colori e gli strumenti messi a disposizione dagli animatori del villaggio.

Spazio anche alla dolcezza e alla scoperta con la magica esperienza con i pony, che permetterà ai bambini di entrare in contatto con questi splendidi animali, accarezzandoli, spazzolandoli e, per chi lo desidera, anche cavalcandoli in sicurezza.

Il programma delle giornate sarà ricco e variegato: dalle 10:30 con l’accoglienza e la sigla del villaggio alle 11:30, fino alla baby dance delle 11:45. Nel pomeriggio, solo sabato alle 15:30, il cielo si animerà con una spettacolare dimostrazione di volo e didattica sul mondo dei rapaci, mentre alle 16:00 si tornerà a ballare con un’altra sessione di baby dance. La giornata si chiuderà alle 17:30 con i saluti dello staff. Domenica, alle 13:00, appuntamento speciale con il live dei Bonasound, che porteranno sul palco energia e buona musica.

«La risposta del pubblico è davvero straordinaria – racconta Marco Spina, Direttore Artistico del Ke’e Beach -. “Zukke’e” è un progetto nato per far vivere il mare anche in autunno, con momenti di svago e scoperta che uniscono bambini e adulti in un’unica, grande esperienza».

Entusiasmo condiviso anche da Martina Iacovazzo, Partner & Communication Manager del Ke’e Beach: «Vedere tante famiglie tornare ogni settimana ci riempie di gioia. “Zukke’e” è diventato un luogo di incontro, dove si respira un’aria di festa e convivialità, tra musica, natura e buon cibo».

Il villaggio sarà aperto ogni sabato e domenica fino al 2 novembre, dalle 10 alle 18, con parcheggio custodito, sosta camper, aree relax, campi sportivi, street food e cocktail bar.

Per informazioni:

www.keebeach.it