“Tra giullari e cantastorie”: torna la Fiera del Crocifisso Ritrovato nel centro storico di Salerno

di Redazione ZON

Salerno si prepara a immergersi nuovamente nelle atmosfere del Medioevo con la XXXIII edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato, la rievocazione storica che da oltre trent’anni anima il cuore antico della città. L’inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 24 aprile, un’ora prima del tramonto, con il tradizionale corteo in costume d’epoca che partirà dal Duomo alle ore 17.45 per giungere a Piazza Portanova, dove si terrà lo spettacolo di apertura.

L’evento, riconosciuto dal Ministero della Cultura tra le rievocazioni storiche di interesse nazionale, è organizzato dalla Bottega San Lazzaro e sostenuto da enti locali e nazionali, tra cui Comune di Salerno, Regione Campania, Camera di Commercio, Coldiretti e Fondazione Scuola Medica Salernitana. Il tema di quest’anno, “Tra giullari e cantastorie”, accompagnerà una quattro giorni di musica, spettacoli, rievocazioni, laboratori, visite guidate e sapori d’altri tempi fino a domenica 27 aprile 2025.

Tra gli appuntamenti più attesi, lo spettacolo itinerante dei giullari e acrobati del Borgo, la musica dal vivo della compagnia Magma e le esibizioni spettacolari degli sbandieratori di Cava de’ Tirreni. Immancabili anche i Falconieri dell’Irno, che con i loro rapaci offriranno dimostrazioni di volo in omaggio all’arte della falconeria, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO.

Novità di quest’anno saranno “Gli Araldi Erranti”, banditori medievali che annunceranno gli eventi del giorno tra le strade e i vicoli, e il potenziamento dell’esperienza digitale: dalla ricostruzione in 3D del quartiere longobardo dei Barbuti fino al tiro con l’arco virtuale e al Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana.

In Piazza Sant’Agostino prenderà vita il Villaggio dell’Artigianato grazie alla CNA, con botteghe, laboratori didattici, stand gastronomici, il Teatro dei Pupi e giochi medievali per adulti e bambini. Per i più curiosi, tornano anche le visite guidate in abiti d’epoca e i racconti teatrali in piazze simbolo del centro storico, come Piazza Tempio di Pomona e Apollonia Hub.

E per chi volesse riscoprire anche i sapori del Medioevo, nell’androne di Palazzo Guarna sarà allestita una taverna medievale con pietanze tipiche dell’epoca, tra legumi, formaggi, pane, salumi e vino.

La Fiera del Crocifisso Ritrovato si conferma così uno degli appuntamenti più affascinanti e attesi della primavera salernitana, capace di unire cultura, tradizione, spettacolo e partecipazione popolare in un’esperienza immersiva e unica nel suo genere.