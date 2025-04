Salerno, al Cinema Fatima il documentario finalista ai David: “L’occhio della Gallina” di Antonietta De Lillo

di Redazione ZON

Giovedì 24 aprile alle ore 18, il Cinema Fatima di Salerno ospiterà la proiezione speciale de L’occhio della Gallina, l’ultimo lavoro documentaristico di Antonietta De Lillo, tra i cinque finalisti ai David di Donatello 2024 nella sezione dedicata ai documentari. L’evento, organizzato in collaborazione con il Linea d’Ombra Festival e Filmidea, rappresenta un’importante occasione per il pubblico salernitano di entrare in contatto con una delle voci più autentiche e coraggiose del panorama cinematografico italiano contemporaneo. L’ingresso è previsto al costo di 5 euro.

Con questo documentario, De Lillo si mette per la prima volta direttamente davanti alla macchina da presa, scegliendo la forma dell’autoritratto per raccontare una storia personale e artistica segnata da isolamento, ostacoli e violenza simbolica. L’occhio della Gallina è un’opera intima e potente, capace di fondere realtà e immaginazione in un linguaggio ibrido, a metà strada tra finzione e cinema del reale. «Per me – ha spiegato la regista – è stato un modo per riaffermare il valore culturale e terapeutico del fare cinema, anche quando tutto sembra volerlo negare».

Il titolo stesso è una dichiarazione di poetica: come l’occhio della gallina, che si chiude dal basso verso l’alto, anche la protagonista del documentario risale dal buio, riaffermando con forza il suo diritto a esprimersi. Dopo la proiezione, Antonietta De Lillo incontrerà il pubblico in sala per un dibattito che si preannuncia intenso e coinvolgente, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza artistica e umana.