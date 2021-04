Si intitola Fight for you la canzone che ha battuto Io sì/Seen di Laura Pausini nella corsa agli Oscar. Facciamo un focus sul brano di H.E.R che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza

Fight for you è la canzone regina di questa edizione 2021 degli Oscar. Niente da fare per la nostra Laura Pausini che si è dovuta accontentare solo del Golden globe per il brano Io sì/Seen. Vediamo insieme testo e significato del pezzo che a sorpresa ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi la statuetta.

Partiamo col dire che l’interprete di Fight for you è H.E.R, una delle artiste afroamericane più interessanti del recente panorama musicale contemporaneo. Il pezzo è stato scritto per il film “Judas & The Black Messiah” ed è incentrato sul fenomeno delle Black Panthers. Una serie di premesse queste che rendono il pezzo ancor più affascinante da analizzare.

Senza dubbio a convincere la rigida giuria dell’Academy deve essere stato il mix perfetto tra doti vocali dell’artista e significato del testo. L’intenzione presente in Fight for you è fortissima e buca lo schermo immaginifico già a partire dal titolo. To Fight significa combattere e in effetti questo brano ha lottato ed ha avuto la meglio nel corso della lunga notte degli Oscar.

Combattere per il prossimo, vuol dire combattere per sé stessi. Combattere per la libertà personale, sociale e di razza, in Fight for you persino le parole fanno a pugni. La scelta di far eseguire un pezzo che è un chiaro manifesto del fenomeno Black Panthers, ad un’artista afroamericana, carica ancor più l’effetto di finale che è indubbiamente da Oscar.

Leggi il testo di Fight for you

Woah, woah

Yeah, yeah, oh, no

Ah, ah, ah, ah-ah, ah

Ah, ah-ha, ah-ha

All the smoke in the air

Feel the hate when they stare

All the pain that we bear

Oh, you better beware

Their guns don’t play fair

All we got is a prayer

It was all in their plans

Wash the blood from your hands

Freedom for my brothers

Freedom ‘cause they judge us

Freedom from the others

Freedom from the leaders, they keepin’ us

Freedom gon’ keep us strong

Freedom if you just hold on

Freedom ain’t free at all, oh no

I’m gon’ see it through

There’s no one, there’s no one like you

Long as I’m standing, we can never losе (Uh)

I’ma always, always fight for you

I’ma always, always fight for you

Oh, oh, oh, oh

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Oh, oh, oh

Mental institution causing so much confusion

Seems the only solution is a new еvolution

We can’t take it no more

No, it can’t be ignored

When they knock on your door, will you be ready for war?

Freedom ‘cause they need us (Freedom ‘cause they need us)

Free from how they see us (Oh, oh)

Freedom, won’t you free us? (Free us)

Freedom doesn’t hang from the trees

Freedom from injustice (Injustice)

Freedom from corruption (Corruption)

They aiming for destruction

And you know, they gon’ see it through (Yeah, yeah)

There’s no one, there’s no one like you (Like you)

Long as I’m standing, we can never lose (Uh)

I’ma always (Always), always fight for you (Ooh-ooh, ooh-ooh)

I’m always fight for you

Ooh-ooh, ooh-ooh

See it through

There’s no one, there’s no one like you, ooh-ooh

I’ma always fight for you

For you, for you, fight for you

Oh, oh, oh, oh

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh

Oh, oh, oh

Scopri la traduzione

woah woah

yeah yeah oh noùah ah ah

ah ahah

tutto il fumo nell’aria

senti l’odio quando ti fissano

tutto il dolore che portiamo

oh dovresti fare attenzione

le loro pistole non giocano in modo corretto

tutto quello che abbiamo è la preghiera

era tutto nei loro piani

lava il sangue via dalle tue mani

libertà per i miei fratelli, libertà perché ci giudicano, libertà dagli altri, libertà dai leader, ci tengono

la libertà ci farà rimanere forti

la libertà è se resisti

la libertà non è libera per niente oh no

riuscirò a vederci attraverso

non c’è nessuno, non c’è nessuno come te

fino a che rimango in piedi, non potremo mai perdere (uh)

io combatterò io combatterò sempre per te

io combatterò io combatterò sempre per te

oh oh oh

le istituzioni mentali non fanno altro che creare confusione

sembra che l’unica soluzione sia una nuova evoluzione

non possiamo sopportarlo più

no, non può essere ignorata

quando ci bussan0 alla porta, sarai pronto per la guerra?

libertà perché hanno bisogno di noi (libertà perché hanno bisognod i noi)

liberi da come ci vedono (oh oh)

libertà, non ci vorresti liberare? (liberaci) la libertà non cresce

sugli alberi, la libertà dall’ingiustizia (ingiusizia)

la libertà dalla corruzione, corruzione

puntano alla distruzione

e tu sai loro riusciranno a vederci attraverso, yeah yeah

non c’è nessuno, non c’è nessuno come te, come te

fino a che rimango in piedi, non potremo mai perdere (uh)

io combatterò io combatterò sempre per te

io combatterò io combatterò sempre per te (oooh, oooh)

combatterò sempre per te

oooh

ci vedrò attraverso

non c’è nessuno, non c’è nessuno come te, oooh ooh

combatterò sempre per te

per te, per te, combatterò per te

dumdum dum dum

oh oh oh