Fight For Your Right ( To Party): Equaly contro la discriminazione di genere

Fight For Your Right (To Party): la festa è un diritto di tuttǝ. E’ la campagna lanciata da Italia Music Lab ed Equaly, per superare le discriminazioni di genere e le molestie nel mondo delle discoteche e live club.

La festa è un diritto di tuttə e il dancefloor deve essere uno spazio in cui ogni persona possa sentirsi al sicuro, liberə di poter partecipare così com’è. La campagna vuole essere un primo step per consapevolizzare tutti i soggetti coinvolti in un evento musicale, tra professionistə, artistə e pubblico, per far sì che le azioni di tuttə possano ogni giorno contribuire a rendere questi luoghi dei posti sicuri.

Italia Music Lab e Equaly lanciano così un kit di comunicazione composto da manifesti, materiali grafici e video da utilizzare sui social media, poster, flyer e adesivi, scaricabile e utilizzabile gratuitamente da chiunque. Tutti i club, festival, associazioni e organizzazioni attive nel settore musicale potranno scaricare, tramite il sito web italiamusiclab.com, e utilizzare i materiali su tutti i canali social e affiggere e diffondere poster e flyer nelle loro sedi. È possibile richiedere l’invio del materiale cartaceo, o stamparlo in autonomia scaricando i file in alta definizione dal sito.

Inoltre, grazie alla partnership con Club Futuro, Italia Music Lab offre la possibilità a professionistə della notte di partecipare gratuitamente online al Safer Night Goal: il primo corso di safer night management in Italia, promosso da Club Futuro in collaborazione con Neutravel. L’obiettivo del corso è fornire nozioni essenziali per creare esperienze notturne più inclusive e sicure. Per partecipare gratuitamente è possibile candidarsi tramite il form disponibile su www.italiamusiclab.com.

Anche le reti Arci Nazionale e KeepOn Live (Associazione di categoria dei live club e festival italiani) prendono parte all’iniziativa, supportando Italia Music Lab e Equaly nella diffusione della campagna.

La campagna si aggiunge ai progetti che Italia Music Lab ha già avviato con l’obiettivo di promuovere l’inclusione nell’industria musicale, grazie anche alla partnership con Equaly, la prima realtà italiana che si occupa di parità di genere all’interno del music business. Insieme partecipano anche al programma “Abito”, il progetto di educazione civica per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Milano, tornando sui banchi di scuola per un’attività rivolta ai futuri clubber dal nome “Let’s party: divertirsi nel dancefloor rispettando tutte e tutti”.

Italia Music Lab, è il nuovo hub, nato da un’idea di SIAE, per supportare giovani music creator italiane/i. La missione del Music Lab è duplice: da un lato, sostenere le/i music creator sia all’interno del nostro mercato che nel loro percorso di promozione e sviluppo all’estero, dall’altro aumentare la loro consapevolezza sui meccanismi del music business e del diritto d’autore.

Equaly, è la prima realtà italiana che si occupa di parità di genere all’interno del music business. Equaly è una community composta da artiste (cantautrici, interpreti, musiciste, producer), addette ai lavori (foniche, tour manager, direttrici di produzione, addette stampa, promoter, a&r, legal, etc) e studentesse che vogliono unirsi far sentire la loro voce contro la discriminazione di genere.