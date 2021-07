L’attuale allenatore del Brescia, Filippo Inzaghi rivela che, tra qualche mese, diventerà papà. Sui social l’annuncio della notizia insieme alla compagna Angela Robusti

Filippo Inzaghi, ex calciatore nonché attuale allenatore del Brescia, ha appena annunciato che presto diventerà papà. La notizia è stata condivisa dallo stesso Inzaghi su Instagram, tramite un post che lo ritrae con la compagna modella e wedding planner, Angela Robusti.

Sui social, entrambi hanno condiviso un tenero messaggio riguardo alla nascita del futuro arrivato. “E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo… allora capisci che sarà per sempre. Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore. Siamo già pazzi di te!“- scrive Filippo Inzaghi

Filippo Inzaghi (o Superpippo come viene soprannominato), è stato campione del mondo e vicecampione d’Europa con la nazionale italiana nel 2006 e nel 2000; ed è legato alla trentunenne Angela Robusti già da qualche anno. La Robusti è conosciuta al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al programma Uomini e Donne, dove è stata corteggiatrice durante l’annata 2016/2017. La loro relazione è iniziata nel Marzo del 2018, quando Inzaghi allenava allenava il Venezia. Nel corso dei mesi, erano circolati diverse voci su una loro presunta frequentazione, sebbene entrambi non avessero ancora confermato il tutto. In seguito, è stato il settimanale “Chi” ad averli paparanzzati insieme e a svelare “il famoso arcano”.