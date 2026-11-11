Fine del mondo il 13 novembre 2026? Cosa dice davvero lo studio del 1960

di Redazione ZON

In sintesi. No, la fine del mondo non è prevista per il 13 novembre 2026. Quella data viene da uno studio pubblicato il 4 novembre 1960 sulla rivista Science, firmato dal fisico Heinz von Foerster con Patricia Mora e Lawrence Amiot. Lo studio descriveva la crescita della popolazione mondiale e non prevedeva la distruzione della Terra.

I punti chiave Lo studio “Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026” è stato pubblicato il 4 novembre 1960 sulla rivista Science.

Heinz von Foerster, Patricia Mora e Lawrence Amiot hanno cercato la regola matematica che descrive la crescita della popolazione mondiale, partendo dalle stime demografiche dall’anno zero al 1958.

Il 13 novembre 2026 è il giorno oltre il quale il modello matematico di von Foerster non darebbe più risultati realistici: è il limite di un’equazione, non una data di distruzione della Terra.

L’asteroide Apophis passerà molto vicino alla Terra il 13 aprile 2029, e la NASA ha escluso rischi di impatto per almeno un secolo.

Il 2027 compare nei dibattiti sull’intelligenza artificiale per via del rapporto AI 2027, che esplora scenari di sviluppo accelerato della tecnologia.

La fine del mondo non è fissata per il 13 novembre 2026: la data circola sui social, ma nasce da uno studio sulla crescita della popolazione pubblicato nel 1960 sulla rivista Science.

Lo studio esiste davvero. È uscito il 4 novembre 1960 con il titolo “Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026”, cioè “Apocalisse: venerdì 13 novembre 2026”. Il testo però non contiene alcuna previsione sulla distruzione della Terra.

Chi ha firmato lo studio e che cosa voleva capire

Lo studio porta la firma di Heinz von Foerster, fisico austriaco dell’Università dell’Illinois, e dei ricercatori Patricia Mora e Lawrence Amiot. Il loro obiettivo era trovare la regola matematica che descrive meglio la crescita della popolazione mondiale nella storia.

I tre studiosi hanno raccolto le stime demografiche disponibili dall’anno zero fino al 1958. Poi le hanno confrontate con le equazioni in uso all’epoca.

Perché la popolazione cresceva più in fretta di un’esponenziale

Il modello esponenziale prevede che il tempo necessario a raddoppiare resti sempre lo stesso. Funziona solo in condizioni quasi perfette, con risorse abbondanti e senza eventi esterni che modifichino a lungo nascite e morti.

I dati storici raccontavano altro. Il tempo di raddoppio della popolazione mondiale diminuiva col passare dei secoli, e la curva che meglio lo descriveva era un’iperbole.

La spiegazione proposta da von Foerster, Mora e Amiot è che più persone significano più collaborazione, più comunicazione e più tecnologie. Questi fattori migliorano la salute, riducono la mortalità e favoriscono altra crescita. È l’opposto dell’idea secondo cui l’aumento della popolazione rallenta perché le risorse vanno divise tra più persone.

Gli autori hanno indicato il 13 novembre 2026 come il giorno oltre il quale il loro modello non avrebbe più dato risultati realistici. Il messaggio dello studio era che i modelli matematici usati per descrivere la crescita demografica andavano rivisti. Sul web l’equazione è diventata una profezia catastrofica.

Dal 2000 al 2029: le date della fine del mondo, a confronto

Le date apocalittiche si ripetono da decenni. Quelle del passato non si sono avverate, quelle future hanno spiegazioni molto più ordinarie.

Data Da dove nasce Com’è andata o cosa si sa 2000 Millennium Bug: timore di un collasso informatico globale Non si è verificata 2011 Il predicatore Harold Camping annuncia il giorno del giudizio Non è accaduto nulla 21 dicembre 2012 Fine del calendario Maya, scambiata per un’estinzione imminente Non si è verificata 13 novembre 2026 Studio del 1960 sulla crescita della popolazione Limite di un modello matematico, non una profezia 2027 Discussioni sull’intelligenza artificiale e rapporto AI 2027 Il rapporto esplora possibili scenari di sviluppo accelerato 13 aprile 2029 Passaggio ravvicinato dell’asteroide Apophis La NASA ha escluso rischi di impatto per almeno un secolo

Perché 2027 e 2029 tornano nelle discussioni online

Il 2027 compare nei dibattiti sull’intelligenza artificiale, anche per via del rapporto AI 2027. Il documento esplora scenari di sviluppo accelerato della tecnologia.

Il 13 aprile 2029 l’asteroide Apophis passerà molto vicino alla Terra. La NASA ha escluso rischi di impatto per almeno un secolo.