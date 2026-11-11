Fine del mondo il 13 novembre 2026? Cosa dice davvero lo studio del 1960
In sintesi. No, la fine del mondo non è prevista per il 13 novembre 2026. Quella data viene da uno studio pubblicato il 4 novembre 1960 sulla rivista Science, firmato dal fisico Heinz von Foerster con Patricia Mora e Lawrence Amiot. Lo studio descriveva la crescita della popolazione mondiale e non prevedeva la distruzione della Terra.
I punti chiave
- Lo studio “Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026” è stato pubblicato il 4 novembre 1960 sulla rivista Science.
- Heinz von Foerster, Patricia Mora e Lawrence Amiot hanno cercato la regola matematica che descrive la crescita della popolazione mondiale, partendo dalle stime demografiche dall’anno zero al 1958.
- Il 13 novembre 2026 è il giorno oltre il quale il modello matematico di von Foerster non darebbe più risultati realistici: è il limite di un’equazione, non una data di distruzione della Terra.
- L’asteroide Apophis passerà molto vicino alla Terra il 13 aprile 2029, e la NASA ha escluso rischi di impatto per almeno un secolo.
- Il 2027 compare nei dibattiti sull’intelligenza artificiale per via del rapporto AI 2027, che esplora scenari di sviluppo accelerato della tecnologia.
La fine del mondo non è fissata per il 13 novembre 2026: la data circola sui social, ma nasce da uno studio sulla crescita della popolazione pubblicato nel 1960 sulla rivista Science.
Lo studio esiste davvero. È uscito il 4 novembre 1960 con il titolo “Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026”, cioè “Apocalisse: venerdì 13 novembre 2026”. Il testo però non contiene alcuna previsione sulla distruzione della Terra.
Chi ha firmato lo studio e che cosa voleva capire
Lo studio porta la firma di Heinz von Foerster, fisico austriaco dell’Università dell’Illinois, e dei ricercatori Patricia Mora e Lawrence Amiot. Il loro obiettivo era trovare la regola matematica che descrive meglio la crescita della popolazione mondiale nella storia.
I tre studiosi hanno raccolto le stime demografiche disponibili dall’anno zero fino al 1958. Poi le hanno confrontate con le equazioni in uso all’epoca.
Perché la popolazione cresceva più in fretta di un’esponenziale
Il modello esponenziale prevede che il tempo necessario a raddoppiare resti sempre lo stesso. Funziona solo in condizioni quasi perfette, con risorse abbondanti e senza eventi esterni che modifichino a lungo nascite e morti.
I dati storici raccontavano altro. Il tempo di raddoppio della popolazione mondiale diminuiva col passare dei secoli, e la curva che meglio lo descriveva era un’iperbole.
La spiegazione proposta da von Foerster, Mora e Amiot è che più persone significano più collaborazione, più comunicazione e più tecnologie. Questi fattori migliorano la salute, riducono la mortalità e favoriscono altra crescita. È l’opposto dell’idea secondo cui l’aumento della popolazione rallenta perché le risorse vanno divise tra più persone.
Gli autori hanno indicato il 13 novembre 2026 come il giorno oltre il quale il loro modello non avrebbe più dato risultati realistici. Il messaggio dello studio era che i modelli matematici usati per descrivere la crescita demografica andavano rivisti. Sul web l’equazione è diventata una profezia catastrofica.
Dal 2000 al 2029: le date della fine del mondo, a confronto
Le date apocalittiche si ripetono da decenni. Quelle del passato non si sono avverate, quelle future hanno spiegazioni molto più ordinarie.
|Data
|Da dove nasce
|Com’è andata o cosa si sa
|2000
|Millennium Bug: timore di un collasso informatico globale
|Non si è verificata
|2011
|Il predicatore Harold Camping annuncia il giorno del giudizio
|Non è accaduto nulla
|21 dicembre 2012
|Fine del calendario Maya, scambiata per un’estinzione imminente
|Non si è verificata
|13 novembre 2026
|Studio del 1960 sulla crescita della popolazione
|Limite di un modello matematico, non una profezia
|2027
|Discussioni sull’intelligenza artificiale e rapporto AI 2027
|Il rapporto esplora possibili scenari di sviluppo accelerato
|13 aprile 2029
|Passaggio ravvicinato dell’asteroide Apophis
|La NASA ha escluso rischi di impatto per almeno un secolo
Perché 2027 e 2029 tornano nelle discussioni online
Il 2027 compare nei dibattiti sull’intelligenza artificiale, anche per via del rapporto AI 2027. Il documento esplora scenari di sviluppo accelerato della tecnologia.
Il 13 aprile 2029 l’asteroide Apophis passerà molto vicino alla Terra. La NASA ha escluso rischi di impatto per almeno un secolo.
Domande frequenti
La fine del mondo è davvero il 13 novembre 2026?
No. La data nasce da uno studio sulla crescita della popolazione pubblicato nel 1960 sulla rivista Science, che non contiene alcuna previsione sulla distruzione della Terra. Il 13 novembre 2026 indica il giorno oltre il quale il modello matematico degli autori non avrebbe più dato risultati realistici.
Cosa dice lo studio del 1960 su Science sulla fine del mondo?
Lo studio “Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026” è uscito il 4 novembre 1960 e cercava la regola matematica che descrive meglio la crescita della popolazione mondiale. Gli autori hanno concluso che la curva più adatta era un’iperbole e non un’esponenziale. Il messaggio era che i modelli demografici andavano rivisti.
Chi è Heinz von Foerster, l’autore dello studio sul 13 novembre 2026?
Heinz von Foerster è un fisico austriaco dell’Università dell’Illinois. Ha firmato lo studio del 1960 insieme ai ricercatori Patricia Mora e Lawrence Amiot.
L’asteroide Apophis colpirà la Terra nel 2029?
No. Il 13 aprile 2029 l’asteroide Apophis passerà molto vicino alla Terra, ma la NASA ha escluso rischi di impatto per almeno un secolo.
Perché si parla del 2027 come data della fine del mondo?
Il 2027 compare nei dibattiti online sull’intelligenza artificiale, anche per via del rapporto AI 2027. Il documento esplora possibili scenari di sviluppo accelerato della tecnologia.
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